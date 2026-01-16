सोने की बजाय अब चांदी में बढ़ रहा निवेशकों का रुझान, तीन हजार की और तेजी

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सोने की तुलना में अब चांदी में निवेशकों का रुझान देखा जा रहा है। इससे कीमतों में एकतरफा तेजी की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में चांदी के दाम हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शुक्रवार को कामेक्स पर चांदी 90.83 डालर की नई ऊंचाई पर कारोबार करती देखी गई।

इससे भारतीय बाजारों में चांदी चौरसा के भाव 3000 रुपये उछलकर 271500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। ऊंचे दामों पर भी मांग जोरदार है। इधर, सोने में भी सुधार का क्रम जारी रहा। कामेक्स पर सोना वायदा 4609 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।

इंदौर में भी सोना केडबरी 400 रुपये उछलकर 144700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। बढ़ते दामों की वजह से गहनों में कारोबार बेहद सुस्त देखा जा रहा है। वर्तमान में बड़े निवेशकों की ही बाजार में खरीदारी देखी जा रही है। इधर, ज्वेलर्स का कहना है कि मज़बूत अमेरिकी लेबर मार्केट डेटा ने फेडरल रिज़र्व द्वारा जल्द ही रेट में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया, जबकि ईरान के आसपास भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सेफ-हेवन डिमांड में कमी की उम्मीद की जा रही है। ऊंची ब्याज दरें सोने जैसी बिना रिटर्न वाली संपत्तियों की अपील को कम करती हैं।