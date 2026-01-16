मेरी खबरें
    सोने की बजाय अब चांदी में बढ़ रहा निवेशकों का रुझान, तीन हजार की और तेजी

    ज्वेलर्स का कहना है कि मज़बूत अमेरिकी लेबर मार्केट डेटा ने फेडरल रिज़र्व द्वारा जल्द ही रेट में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया, जबकि ईरान के आसपास भू ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:58:15 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 08:18:15 PM (IST)
    सोने की बजाय अब चांदी में बढ़ रहा निवेशकों का रुझान, तीन हजार की और तेजी
    चांदी में बढ़ता निवेश।

    HighLights

    1. इंदौर में भी सोना केडबरी 144700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।
    2. बढ़ते दामों की वजह से गहनों में कारोबार बेहद सुस्त देखा जा रहा है।
    3. वर्तमान में बड़े निवेशकों की ही बाजार में खरीदारी देखी जा रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सोने की तुलना में अब चांदी में निवेशकों का रुझान देखा जा रहा है। इससे कीमतों में एकतरफा तेजी की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में चांदी के दाम हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शुक्रवार को कामेक्स पर चांदी 90.83 डालर की नई ऊंचाई पर कारोबार करती देखी गई।

    इससे भारतीय बाजारों में चांदी चौरसा के भाव 3000 रुपये उछलकर 271500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। ऊंचे दामों पर भी मांग जोरदार है। इधर, सोने में भी सुधार का क्रम जारी रहा। कामेक्स पर सोना वायदा 4609 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।


    इंदौर में भी सोना केडबरी 400 रुपये उछलकर 144700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। बढ़ते दामों की वजह से गहनों में कारोबार बेहद सुस्त देखा जा रहा है। वर्तमान में बड़े निवेशकों की ही बाजार में खरीदारी देखी जा रही है।

    इधर, ज्वेलर्स का कहना है कि मज़बूत अमेरिकी लेबर मार्केट डेटा ने फेडरल रिज़र्व द्वारा जल्द ही रेट में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया, जबकि ईरान के आसपास भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सेफ-हेवन डिमांड में कमी की उम्मीद की जा रही है। ऊंची ब्याज दरें सोने जैसी बिना रिटर्न वाली संपत्तियों की अपील को कम करती हैं।

    कामेक्स वायदा पर सोना वायदा बढ़कर 4609 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4618 डालर और नीचे में 4591 डालर प्रति औंस और चांदी 90.83 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 92.71 डालर और नीचे में 89.45 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    naidunia_image

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 144700 सोना आरटीजीएस में 141200 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 129400 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • गुरुवार को सोना 144300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 271500, चांदी आरटीजीएस 276000 चांदी टंच 272000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2800 रु. प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 268500 रु. पर बंद हुई थी।

