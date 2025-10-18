Special Train in MP: Diwali पर यात्रियों को बड़ी राहत... जयपुर–महू स्पेशल ट्रेन आज से होगी संचालित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने डॉ. अंबेडकर नगर (महू) और जयपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन शुक्रवार से शुरू हो गया है। जयपुर–महू–जयपुर स्पेशल दोनों दिशाओं में कुल तीन-तीन फेरों में चलाई जाएगी।
महू से जयपुर तक
महू–जयपुर स्पेशल 19 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार को चलाई जाएगी। यह सुबह 05:20 बजे महू से रवाना होकर शाम 18:10 बजे जयपुर पहुँचेगी। रतलाम मंडल में ट्रेन का ठहराव इंदौर (05:45/05:50), रतलाम (08:00/08:10), मंदसौर (09:40/09:42), नीमच (10:40/10:42) और चित्तौड़गढ़ (11:35/11:40) पर होगा।
जयपुर से महू तक
जयपुर–महू स्पेशल 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। यह जयपुर से दोपहर 01:00 बजे रवाना होकर शनिवार को रात 01:30 बजे महू पहुँचेगी। रतलाम मंडल में ट्रेन चित्तौड़गढ़ (06:40/06:50), नीमच (08:18/08:20), मंदसौर (09:20/09:22), रतलाम (11:00/11:10) और इंदौर (01:00/01:05) पर रुकेगी।
इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और इंदौर स्टेशनों पर रुकेगी।
यात्री सुविधाएं
स्पेशल ट्रेन एलएचबी कोच रेक से संचालित होगी। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे।
