Special Train in MP: Diwali पर यात्रियों को बड़ी राहत... जयपुर–महू स्पेशल ट्रेन आज से होगी संचालित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने डॉ. अंबेडकर नगर (महू) और जयपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन शुक्रवार से शुरू हो गया है। जयपुर–महू–जयपुर स्पेशल दोनों दिशाओं में कुल तीन-तीन फेरों में चलाई जाएगी।

महू से जयपुर तक महू–जयपुर स्पेशल 19 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार को चलाई जाएगी। यह सुबह 05:20 बजे महू से रवाना होकर शाम 18:10 बजे जयपुर पहुँचेगी। रतलाम मंडल में ट्रेन का ठहराव इंदौर (05:45/05:50), रतलाम (08:00/08:10), मंदसौर (09:40/09:42), नीमच (10:40/10:42) और चित्तौड़गढ़ (11:35/11:40) पर होगा।