मौत के 6 साल बाद मिला इंसाफ, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब परिवार को मिलेंगे 62 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिला न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले 27 वर्षीय युवक के परिजनों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दुर्घटना कारित करने वाली बस की बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक के आश्रितों को ब्याज सहित कुल 62 लाख रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। यह आदेश परिवार की उस आर्थिक और मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जो इकलौते कमाने वाले सदस्य के जाने से हुई थी।

भीषण हादसे ने छीन ली थी घर की खुशियां घटना 26 नवंबर 2018 की है। पीथमपुर स्थित एक प्रतिष्ठित दवा कंपनी में 'एसोसिएट्स प्रोडक्शन' के पद पर कार्यरत विजय सोनुने अपने दोपहिया वाहन से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बस के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विजय सड़क पर जा गिरे और पास से गुजर रहे एक ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर से निकल गया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।