इंदौर मैच के टिकट बेचने के बहाने कोलकाता के साइबर ठग सक्रिय, पुलिस ने मेटा को भेजी शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर में होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के टिकटों के बहाने साइबर ठग फिर सक्रिय हो गए हैं। मैच इंदौर में होना है, लेकिन कोलकाता से ठगी के प्रयास हो रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसी 10 वेबसाइटें चिह्नित की हैं, जिनसे टिकट के नाम पर ठगी का प्रयास किया जा रहा है।

होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 11 अक्टूबर को होने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में काफी उत्साह है। मैच के टिकटों की बिक्री मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन द्वारा ऑनलाइन माध्यम से की गई थी और दो घंटे से भी कम समय में सभी टिकट बिक गए थे। स्टूडेंट कंसेशन और दिव्यांग श्रेणी के टिकट तो दो मिनट से भी कम समय में बिक गए थे।