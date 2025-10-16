सेवानिवृत्त DEO की चाइनीज वॉक और फायनेंस कंपनी की जांच करेगा लोकायुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और उसके बेटे सूर्यांश की कई कंपनियां जांच की जद में आ गई हैं। लोकायुक्त को शक है कि भदौरिया एंट्री घुमा कर काले धन को सफेद करने में लगा था। गुरुवार को एजेंसी ने सूर्यांश के एक पार्टनर से पूछताछ भी की है। डीएसपी (लोकायुक्त) सुनील तालान के अनुसार, धर्मेंद्र भदौरिया और सूर्यांश भदौरिया के बैंक खातों की जांच के दौरान पता चला कि उसने चाइनीज वाक फ्रेंचाइजी में भी लाखों रुपये निवेश किए हैं।

20 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति लोकायुक्त को सूर्यांश और विशाल सिंह पंवार के मध्य हुआ एक अनुबंध भी हाथ लगा है। इसमें 25 लाख रुपये विशाल को देना दर्शाया है। सूर्यांश में इसमें 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी बताई है। इस तरह लोकायुक्त ने कुल 20 करोड़ 24 लाख 55 हजार से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई है। डीएसपी के अनुसार बुधवार को भदौरिया की कंपनी जेसी वेंचर का रिकॉर्ड हाथ लगा था। उसमें जितेंद्र चौधरी को दो करोड़ 87 लाख रुपये देना दर्शाया है। इस कंपनी में भी सूर्यांश डायरेक्टर है। पुलिस अब जितेंद्र को भी नोटिस जारी कर तलब करेगी।