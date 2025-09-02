'Love Jihad' फंडिंग मामले में 'कश्मीर' कनेक्शन आया सामने... आरोपी पार्षद अनवर कादरी ने बनवाया था फर्जी शस्त्र लाइसेंस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने, लूट-डकैती और जानलेवा हमले के आरोपित पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत का बंदूक का लाइसेंस भी फर्जी पाया गया है। जम्मू-कश्मीर के रामबन कलेक्ट्रेट के नाम से जारी शस्त्र लाइसेंस की जम्मू-कश्मीर से कोई पुष्टि नहीं हो सकी। अलबत्ता जांच में पता चला है कि वह शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कठुआ, पुंछ व उधमपुर से कराता रहा है।

जम्मू-कश्मीर से बनवाया था फर्जी लाइसेंस डीसीपी इंदौर जोन-एक कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि शहर के भिश्ती मोहल्ला (सदर बाजार) निवासी अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत ने 2022 में जम्मू-कश्मीर के रामबन से 12 बोर की बंदूक का कथित लाइसेंस दिखाया था। पुलिस एक साल से इस लाइसेंस की जांच करवा रही है। तत्कालीन डीसीपी, कलेक्टर और थाना प्रभारी ने पत्राचार किया, पर रामबन से रिपोर्ट नहीं मिली। आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पिछले महीने एएसआइ रामसिंह अखाड़े को रामबन भेजा और लाइसेंस की प्रति दिखाई।