इंदौर में 'लव जिहाद'... अजय यादव बनकर सलमान ने महिला से की दोस्ती, बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

    By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 10:29:18 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 10:29:18 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तिलक नगर पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोपित ने हिंदू नाम से इंस्टाग्राम पर आइडी बनाकर महिला से नजदीकी बढ़ाई थी। पुलिस के मुताबिक महिला शादीशुदा है और करीब 9 साल से पति से अलग रह रही है।

    अजय यादव बनकर दोस्ती और धोखे की शुरुआत

    करीब पांच साल पूर्व उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से अजय यादव से दोस्ती हुई थी। अजय ने उसके मोबाइल नंबर लिए और फोन पर बात करने लगा। महिला ने बताया वह शादीशुदा है और तीन बच्चे भी हैं। अजय ने इसके बाद भी शादी का भरोसा दिया और साथ रहने लगा। आरोपित ने महिला से अलग-अलग बहाने से नकदी रुपये भी ले लिए। करीब तीन साल पूर्व अजय महिला को सोनीपत (हरियाणा) ले गया। इस दौरान उसके मोबाइल पर रोशन खान के बार-बार कॉल आने लगे।


    पहचान उजागर होने पर धर्म परिवर्तन का दबाव

    महिला द्वारा पूछने पर अजय ने कहा उसकी शादी की बात चल रही है, लड़की उससे बात करना चाहती है। इसके बाद पीड़िता को उसकी बातों पर शक होने लगा। जानकारी जुटाने पर पता चला अजय का असली नाम तो सलमान खान है और वह शादीशुदा है। उसके तीन बच्चे भी हैं। पीड़िता द्वारा उसकी हरकतों का विरोध किया गया और वह अलग हो गई। सलमान ने उससे कहा कि मुस्लिम धर्म स्वीकार लो। वह उसको फोटो बहुप्रसारित करने की धमकी देने लगा।

    होटल में ले जाकर प्रताड़ना और पुलिस कार्रवाई

    आरोपित पिछले साल सितंबर में मिलने के बहाने आया और स्कीम-140 स्थित होटल ले गया। परेशान होकर पीड़िता ने स्वजन को घटना बताई और बुधवार को सलमान उर्फ अजय के खिलाफ कायमी करवाई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

