इंदौर में 'लव जिहाद'... अजय यादव बनकर सलमान ने महिला से की दोस्ती, बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तिलक नगर पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोपित ने हिंदू नाम से इंस्टाग्राम पर आइडी बनाकर महिला से नजदीकी बढ़ाई थी। पुलिस के मुताबिक महिला शादीशुदा है और करीब 9 साल से पति से अलग रह रही है।

अजय यादव बनकर दोस्ती और धोखे की शुरुआत करीब पांच साल पूर्व उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से अजय यादव से दोस्ती हुई थी। अजय ने उसके मोबाइल नंबर लिए और फोन पर बात करने लगा। महिला ने बताया वह शादीशुदा है और तीन बच्चे भी हैं। अजय ने इसके बाद भी शादी का भरोसा दिया और साथ रहने लगा। आरोपित ने महिला से अलग-अलग बहाने से नकदी रुपये भी ले लिए। करीब तीन साल पूर्व अजय महिला को सोनीपत (हरियाणा) ले गया। इस दौरान उसके मोबाइल पर रोशन खान के बार-बार कॉल आने लगे।