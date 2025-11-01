Indore: वर्क फ्रॉम होम के जरिए मोटी कमाई का झांसा, टेलीग्राम टास्क के जरिए 26.88 लाख रुपये ठगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर अपराधियों ने घर बैठकर नौकरी करने (वर्क फ्रॉम होम) का झांसा देकर एक युवक से 26 लाख 88 हजार रुपये की ठगी कर ली। युवक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

वर्क फ्रॉम होम कर लाखों रुपये कमाने का दिया झांसा एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार दंडोतिया के मुताबिक साकेत नगर निवासी सागर पुत्र सुभाषचंद्र सोनी द्वारा ठगी की शिकायत की गई है। मूलत: ओल्ड एबी रोड, ब्यावरा जिला राजगढ़ निवासी सागर सोनी को साइबर ठग ने टेलीग्राम एप पर मैसेज भेजा और वर्क फ्रॉम होम कर लाखों रुपये कमाने का झांसा दिया।