    Indore के सेंधवा में पागल कुत्ते का आतंक, 7 लोगों को बनाया शिकार, 4 की हालत गंभीर

    MP News: सेंधवा क्षेत्र के मोरदड़ और चिखली गांव में एक पागल कुत्ते ने ग्रामीणों पर हमला कर दहशत फैला दी। हमले में मोरदड़ गांव के छह लोग और चिखली गांव का एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायलों को सिविल अस्पताल सेंधवा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, बाकी 3 घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में जारी है।

    By Yuvraj Gupta
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 06:30:22 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 06:30:22 PM (IST)
    सेंधवा में पागल कुत्ते का आतंक।

    HighLights

    1. पागल श्वान ने मचाया आतंक, हमले में 7 लोग घायल
    2. चार की हालत गंभीर, गुस्साए ग्रामीणों ने मार डाला
    3. तीन घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में जारी है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सेंधवा। सेंधवा क्षेत्र के मोरदड़ और चिखली गांव में रविवार दोपहर एक पागल श्वान ने ग्रामीणों पर हमला कर दहशत फैला दी। हमले में मोरदड़ गांव के छह लोग और चिखली गांव का एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से सिविल अस्पताल सेंधवा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, बाकी तीन घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में जारी है।

    ग्रामीणों ने कुत्ते को मारा

    ग्रामीण बालकिशन आर्य के अनुसार श्वान ने सबसे पहले नीलेश आर्य पर हमला किया। इसके बाद ग्रामीणों ने श्वान को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह भागते हुए महिलाओं और बच्चों पर भी टूट पड़ा, जिससे कई लोग घायल हो गए। आगे वह चिखली गांव की ओर भागा और वहां भी एक ग्रामीण को घायल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने श्वान को मार डाला।


    घायलों को एंटी-रेबीज का लगाया टीका

    सिविल अस्पताल के ड्यूटी चिकित्सक संजय धाकड़ ने बताया कि सभी घायलों को एंटी-रेबीज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, टिटनेस सहित आवश्यक दवाइयां देकर उपचार दिया गया है। चार लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि तीन मरीजों का इलाज जारी है।

