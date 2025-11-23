Indore के सेंधवा में पागल कुत्ते का आतंक, 7 लोगों को बनाया शिकार, 4 की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सेंधवा। सेंधवा क्षेत्र के मोरदड़ और चिखली गांव में रविवार दोपहर एक पागल श्वान ने ग्रामीणों पर हमला कर दहशत फैला दी। हमले में मोरदड़ गांव के छह लोग और चिखली गांव का एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से सिविल अस्पताल सेंधवा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, बाकी तीन घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में जारी है।

ग्रामीणों ने कुत्ते को मारा ग्रामीण बालकिशन आर्य के अनुसार श्वान ने सबसे पहले नीलेश आर्य पर हमला किया। इसके बाद ग्रामीणों ने श्वान को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह भागते हुए महिलाओं और बच्चों पर भी टूट पड़ा, जिससे कई लोग घायल हो गए। आगे वह चिखली गांव की ओर भागा और वहां भी एक ग्रामीण को घायल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने श्वान को मार डाला।