इंदौर में भाजपा नेता की होटल पर Income Tax का छापा, महाराष्ट्र से आई टीम ने देर शाम तक खंगाले दस्तावेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भाजपा नेता के परिवार द्वारा संचालित होटल रामी तरंग पर बुधवार सुबह आयकर की टीम ने छापा मारा। कनाड़िया रोड चौराहे पर स्थित होटल का संचालन भाजपा नेता का परिवार करता है। महाराष्ट्र से आयकर की टीम जांच के लिए पहुंची और सुबह से देर शाम तक जमी रही। इस दौरान कुछ अधिकारी भाजपा नेता के घर पर भी पहुंचें।

समूह ने रामी तरंग नाम से होटल खोला आयकर विभाग होटल संचालित करने वाले समूह रामी इंटरेशनल की कर चोरी की आशंका में जांच कर रहा है। बीते महीनों में इंदौर में इस समूह ने रामी तरंग नाम से होटल खोला है। इस होटल का संचालन झंवरलाल कुमावत कर रहे हैं, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नानूराम कुमावत के छोटे भाई है। बीते समय में इंदौर में बनी होटल ने रामी ग्रुप के साथ करार कर फ्रेंचाइजी ली थी।