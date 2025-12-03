नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहाँ रेलवे सुरक्षा बल (GRP) के प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम ने सो रहे एक दिव्यांग व्यक्ति को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट के दौरान प्रधान आरक्षक की बर्बरता इस हद तक थी कि उन्होंने दिव्यांग का कृत्रिम पैर तक निकालकर फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाया और उसे बहुप्रसारित कर दिया।