    नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहाँ रेलवे सुरक्षा बल (GRP) के प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम ने सो रहे एक दिव्यांग व्यक्ति को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 06:24:28 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 06:51:24 PM (IST)
    उज्‍जैन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर Head Constable ने दिव्यांग को पीटा, कृत्रिम पैर तक फेंका, वीडियो वायरल होते ही SP ने किया सस्पेंड
    रेलवे प्लेटफॉर्म पर Head Constable ने दिव्यांग को पीटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहाँ रेलवे सुरक्षा बल (GRP) के प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम ने सो रहे एक दिव्यांग व्यक्ति को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    मारपीट के दौरान प्रधान आरक्षक की बर्बरता इस हद तक थी कि उन्होंने दिव्यांग का कृत्रिम पैर तक निकालकर फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाया और उसे बहुप्रसारित कर दिया।


    प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम निलंबित

    इस मामले की शिकायत स्वयंसेवी संस्था 'स्नेह' के पंकज मारू और प्रकाश जैन ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। शिकायत मिलते ही एसपी (रेल) पद्म विलोचन शुक्ल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम को निलंबित कर दिया। साथ ही, उन्हें इंदौर लाइन हाजिर करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस बल के भीतर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है।

