Gandhi Jayanti: महात्मा गांधी ने इंदौर में बनते देखी थी खाद, आज भी कचरे से बन रहा ईंधन

अरविंद दुबे, नईदुनिया, इंदौर। करीब 91 साल पहले महात्मा गांधी इंदौर आए थे। यहां इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री में उन्होंने खेतों और जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने की प्रक्रिया देखी। इंदौर में विकसित इस कंपोस्ट पद्धति को आगे चलकर ‘इंदौर मेथड’ के नाम से पहचान मिली। यह प्रयोग गांधी को इतना महत्वपूर्ण लगा कि उन्होंने बाद में अपने ग्राम स्वराज संबंधी लेखन में इसका उल्लेख किया।

उस दौर में विचार सीधा था- जिसे कचरा समझकर फेंक दिया जाता है, उसे खेत के लिए उपयोगी खाद में बदला जा सकता है। जैविक कचरे, गोबर, राख और दूसरे पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया से गड्ढों में डालकर कंपोस्ट तैयार की जाती थी। आज वही विचार इंदौर में तकनीक और बड़े पैमाने के साथ दिखाई देता है।