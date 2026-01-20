मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर के 'लखपति' भिखारी मांगीलाल पर प्रशासन का शिकंजा, सेवाधाम आश्रम भेजा, आय और ब्याज के धंधे की होगी जांच

    सराफा में भीख मांगने वाले मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया है। प्रशासन अब उस पर भिक्षावृत्ति की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई करे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 03:36:23 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 03:39:14 PM (IST)
    इंदौर के 'लखपति' भिखारी मांगीलाल पर प्रशासन का शिकंजा, सेवाधाम आश्रम भेजा, आय और ब्याज के धंधे की होगी जांच
    इंदौर के 'लखपति' भिखारी मांगीलाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा में भीख मांगने वाले मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया है। प्रशासन अब उस पर भिक्षावृत्ति की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही ब्याज के धंधे में कार्रवाई के लिए लीगल एडवाइस ली जाएगी। मांगीलाल की आय के स्रोतों की भी जांच की जाएगी। ताकि सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है।

    बैंक खातों और अन्य नकदी की सूची तैयार

    जिले में 1600 से अधिक भिक्षुकों का रेस्क्यू कर सेवाधाम आश्रम भेजा जा चुका है, आठ सौ भिक्षुकों की काउंसलिंग कर पुनर्वास भी कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि मांगीलाल के बैंक खातों और अन्य नकदी की सूची तैयार की गई है, जिसे कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा।


    मांगीलाल के एक मकान का भी विवाद

    कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि जांच के दौरान सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मांगीलाल के भतीजे भीमसिंह का दावा है कि तीन ऑटो में से दो उसके हैं और कार की किस्त भी वही भरता है। मांगीलाल के एक मकान का विवाद भी चल रहा है। भतीजे का कहना है कि उन्होंने सराफा में कुछ लोगों को रुपये दिए हैं और ब्याज लेने जाते थे।

    यह भी पढ़ें- Women Agniveer Bharti: बेटियों के लिए सुनहरा मौका, अग्निवीर रैली भर्ती का शेड्यूल जारी, 18 को जुटेगीं 1000 महिला उम्मीदवार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.