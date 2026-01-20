इंदौर के 'लखपति' भिखारी मांगीलाल पर प्रशासन का शिकंजा, सेवाधाम आश्रम भेजा, आय और ब्याज के धंधे की होगी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा में भीख मांगने वाले मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया है। प्रशासन अब उस पर भिक्षावृत्ति की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही ब्याज के धंधे में कार्रवाई के लिए लीगल एडवाइस ली जाएगी। मांगीलाल की आय के स्रोतों की भी जांच की जाएगी। ताकि सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है।

बैंक खातों और अन्य नकदी की सूची तैयार जिले में 1600 से अधिक भिक्षुकों का रेस्क्यू कर सेवाधाम आश्रम भेजा जा चुका है, आठ सौ भिक्षुकों की काउंसलिंग कर पुनर्वास भी कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि मांगीलाल के बैंक खातों और अन्य नकदी की सूची तैयार की गई है, जिसे कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा।