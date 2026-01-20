इंदौर के 'लखपति' भिखारी मांगीलाल पर प्रशासन का शिकंजा, सेवाधाम आश्रम भेजा, आय और ब्याज के धंधे की होगी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा में भीख मांगने वाले मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया है। प्रशासन अब उस पर भिक्षावृत्ति की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही ब्याज के धंधे में कार्रवाई के लिए लीगल एडवाइस ली जाएगी। मांगीलाल की आय के स्रोतों की भी जांच की जाएगी। ताकि सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है।
जिले में 1600 से अधिक भिक्षुकों का रेस्क्यू कर सेवाधाम आश्रम भेजा जा चुका है, आठ सौ भिक्षुकों की काउंसलिंग कर पुनर्वास भी कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि मांगीलाल के बैंक खातों और अन्य नकदी की सूची तैयार की गई है, जिसे कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि जांच के दौरान सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मांगीलाल के भतीजे भीमसिंह का दावा है कि तीन ऑटो में से दो उसके हैं और कार की किस्त भी वही भरता है। मांगीलाल के एक मकान का विवाद भी चल रहा है। भतीजे का कहना है कि उन्होंने सराफा में कुछ लोगों को रुपये दिए हैं और ब्याज लेने जाते थे।
