Indore: कुत्ते के काटने से मजदूर की मौत,वैक्सीन से भी नहीं बची जान... तीन माह पहले किया था हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की रविवार को एमवाय अस्पताल में मौत हो गई। मृतक को एंटी रेबीज के तीन इंजेक्शन लग चुके थे, जबकि दो डोज बाकी थे। हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रेबीज के लक्षण तेजी से बढ़ गए। पानी और हवा से घबराने के साथ वह अजीब हरकतें करने लगा। पत्नी उसे गले लगाकर संभालती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

तीन माह पहले कुत्ते ने चेहरे पर किया था हमला मृतक की पहचान गोविंद पेवाल (45), निवासी जूनी इंदौर के रूप में हुई है। करीब तीन माह पहले वह घर के बाहर सो रहा था, तभी एक कुत्ते ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने जबड़े में मुंह और चेहरे का हिस्सा जकड़ लिया था। आवाज सुनकर पत्नी संगीता और बेटा अजय उठे, जिसके बाद कुत्ता भाग गया। हमले में गोविंद के होंठ और चेहरे का हिस्सा जख्मी हो गया था।