भैंस चराने से रोकाना साधु को पड़ा भारी... लात-घूंसों से पिटाई, चार आरोपितों पर केस दर्ज

    देवगढ़ थाना क्षेत्र के शाला चौकी के पीछे स्थित मुरली बाबा मंदिर के साधु की रविवार को चार लोगों ने मारपीट कर दी। साधु ने मंदिर परिसर में भैंस चराने से मना किया तो आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपितों पर मामला दर्ज किया है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 10:58:50 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 01:25:36 AM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, बागचीनी। देवगढ़ थाना क्षेत्र के शाला चौकी के पीछे स्थित मुरली बाबा मंदिर के साधु की रविवार को चार लोगों ने मारपीट कर दी। साधु ने मंदिर परिसर में भैंस चराने से मना किया तो आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपितों पर मामला दर्ज किया है।

    क्या है पूरा मामला?

    जानकारी के मुताबिक, मुरली बाबा मंदिर के साधु मोहर सिंह बाबा मंदिर पर बैठे थे। इस दौरान शाला चौकी निवासी शांतिलाल अपने साले दिनेश के साथ पांच–छह भैंस लेकर मंदिर परिसर में चराने पहुंचा। यहां सब्जियों की बेल और पौधे लगे थे। जब साधु ने भैंस चराने से मना किया, तो शांतिलाल और दिनेश गाली-गलौज करने लगे।

    इसी बीच उनके साथी ठाकुर दास और छोटे बैरागी भी मौके पर आ गए। चारों ने मिलकर बाबा मोहर सिंह की लात-घूंसों से पिटाई कर दी।

    पुलिस ने दर्ज किया मामला

    घटना के बाद साधु व अन्य ग्रामीण देवगढ़ थाने पहुंचे। साधु मोहर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने शांतिलाल, दिनेश, ठाकुर दास और छोटे बैरागी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

