कुत्ते की हत्या के बाद रणक्षेत्र बना विजयनगर... आरोपी पर केस दर्ज, घर में घुसकर मारपीट करने वालों पर भी FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजयनगर में सोमवार रात कुत्ते की हत्या (Indore Vijay Nagar Dog Killing Case) से विवाद बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने आरोपित के घर में तोड़फोड़ कर डाली। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ गया। रात में दोनों ही पक्षों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। तोड़फोड़ करने वाले एनजीओ से जुड़े बताए जा रहे है। उनका गुस्सा कुत्ते की हत्या से था। पुलिस के अनुसार, बलराम शर्मा ने एक कुत्ते की डंडे से पीट-पीट कर मार डाला।

बलराम के बारे में पूछा और जबरदस्ती घर में घुसे इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना से नाराज कुछ लोग बलराम के घर पहुंचे और तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने रात में बलराम की पत्नी दूर्गा की शिकायत पर स्वाति शर्मा, अर्पित कुमावत, मयंक सोनी, अभिषेक परिहार सहित अन्य के खिलाफ कायमी करवाई। दूर्गा ने पुलिस को बताया घटना रात करीब साढ़े दस बजे की है। आरोपित कार और बाइक से आए थे। उन्होंने बलराम के बारे में पूछा और जबरदस्ती घर में घुस गए।