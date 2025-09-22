Indore: नेमावर रोड की खिलौना फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल विभाग ने काबू पाने में लगाया जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रविवार रात इंदौर के नेमावर रोड स्थित एक खिलौना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, रात करीब 10 बजे आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।

आग किस कारण से लगी, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का काम जारी था। रात 1 बजे तक फायर ब्रिगेड की लगभग तीन गाड़ियां और 8-10 पानी के टैंकर के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था।