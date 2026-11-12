छठ पूजा से पहले इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन में जबरदस्त भीड़, वेटिंग 100 पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। छठ पूजा पर अपने घर पटना लौटने की तैयारी कर रहे बिहार के निवासियों के लिए यात्रा करना परेशानी भरा नजर आया। इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को इंदौर रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना के लिए रवाना हुई। इसमें द्वितीय श्रेणी में वेटिंग की स्थिति 100 पार हो गई थी। इसके चलते सामान्य श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रियों से ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी। वहीं, नागदा से चलकर 12 और 14 नवंबर को पटना जाने वाली दो ट्रेनों में वेटिंग और रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है।

छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। इस बार 13 नवंबर से पर्व की शुरुआत होकर 16 नवंबर को इसका समापन होगा। ऐसे में इंदौर में नौकरी पेशा और कारोबार करने वाले बिहार मूल के निवासी परिवार के साथ छठ मनाने के लिए घर पहुंचना चाहते हैं। त्यौहार नजदीक आने के साथ ही टिकटों की उपलब्धता कम होती जा रही है।