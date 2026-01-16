मेरी खबरें
    इंदौर में स्‍कूल प्रिंसिपल कर रहा था MD ड्रग की तस्‍करी, गोवा तक फैला था जाल, दो यु‍वतियां भी हिरासत में

    By Mukesh MangalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 08:28:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 08:54:03 PM (IST)
    इंदौर में स्‍कूल प्रिंसिपल कर रहा था MD ड्रग की तस्‍करी, गोवा तक फैला था जाल, दो यु‍वतियां भी हिरासत में
    इंदौर में बिक रही है एमडी ड्रग्‍स। सांकेतिक तस्‍वीर।

    HighLights

    1. हाईप्रोफाइल ड्रग्स पैडलर युवतियां बोली-पूरे इंदौर शहर में बिक रही है ड्रग्स
    2. आरोपितों ने रतलाम,देवास,मंदसौर, प्रतापगढ़ के तस्करों का नाम भी बताया
    3. सभ्रांत परिवार के युवक युवतियों को एमडी ड्रग्स के पाउच मुहैया करवाता था

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। एमडी ड्रग्स कांड में गिरफ्तार पैडलर वैभव उर्फ बाबा और रिशू झा और अलीशा ने पब-बार और रेस्त्रां में ड्रग्स सप्लाई करना स्वीकारा है। बाबा रिवोल्यूशन(विजयनगर) और स्ट्राइगर(लसूड़िया),कोकडेल ड्रीम सहित कईं पबों में सभ्रांत परिवार के युवक युवतियों को एमडी ड्रग्स के पाउच मुहैया करवाता था।

    आरोपितों ने रतलाम,मंदसौर,देवास और प्रतापगढ़ के एक दर्जन से ज्यादा तस्करों की जानकारी भी दी है। बड़ी सप्लायर तो देहव्यापार गिरोह के सरगना हेमंत जैन की पत्नी है जिसे आंटी-2 के नाम से बुलाता था।

    एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के अनुसार भोपाल के स्कूल संचालक अबान शकील की गिरफ्तारी के बाद वैभव उर्फ बाबा(महालक्ष्मीनगर) का नाम सामने आया था। पुलिस ने बाबा को अलीशा मसीह उर्फ जैनी(रतलाम)और रिशू झा(मुंबई) के साथ बाबा को गिरफ्तार कर लिया।


    रतलाम के चिकलाना में MD ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार

    पूछताछ की तो बताया वह पबों-बारों और फार्म हाऊसों में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स मुहैया करवाता था। बाबा का संपर्क आमिर गोल्डन(खजराना),इरशाद बदक(श्रीनगर),मोइनू दाल(श्रीनगर),अलमू(खजराना),आमिर गोल्डन(खजराना),गोल्डी(विजयनजर),हिमांशू(स्कीम-78)आफताब(राजेंद्रनगर),दानिश(रतलाम),शाहरुख(देवास),शोएब,अदनान,आंटी(गुलाब बाग),सागर उर्फ जोजो(गुलाब बाग) सहित करीब एक दर्जन तस्करों के संपर्क में था। आरोपित बाबा इवेंट प्लान भी करता था। वह फार्म हाऊस,फ्लैट में पार्टियों में लड़कियों के साथ ड्रग्स भी सप्लाई करता था।

    गोवा में भी पार्टियों में ड्रग्स बेचना कबूला

    टीआई सहर्ष यादव के अनुसार बाबा ने पबों से ही ड्रग्स की सप्लाई शुरू की है। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ाया और काल पर आर्डर लेने लगा। उसने गोवा तक नेटवर्क खड़ा कर लिया। बाबा ने बड़े रेस्त्रां,पब,बारों में पार्टियां आयोजित करवाई और ड्रग्स की सप्लाई की। बाबा ने बताया कि पुलिस युवतियों की तलाशी नहीं लेती। इसलिए उनके माध्यम से आसानी से ड्रग्स बेच देता था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस केस में भी अबान को आरोपित बनाया जाएगा।

