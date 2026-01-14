इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर 15 से 25 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेगा मेट्रो का संचालन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर हो रहा मेट्रो का संचालन 15 से 25 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रहेगा। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक परीक्षण, कमीशनिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़े कार्य पूरे करने के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है।

इस साल मार्च तक प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन किया जाना है। इसके लिए यह कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) द्वारा गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक परीक्षण, कमीशनिंग से जुड़े कार्य शुरू किए जाएंगे।