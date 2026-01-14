इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर 15 से 25 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेगा मेट्रो का संचालन
Indore Metro: इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर हो रहा मेट्रो का संचालन 15 से 25 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रहेगा। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक परीक्षण, कमीशनिंग
Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 09:28:32 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 09:28:31 AM (IST)
HighLights
- कमीशनिंग से जुड़े कार्य शुरू किए जाएंगे
- 16 स्टेशनों पर ट्रायल रन की तैयारी है
- 11 जनवरी से एक बार चल रही थी मेट्रो
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर हो रहा मेट्रो का संचालन 15 से 25 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रहेगा। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक परीक्षण, कमीशनिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़े कार्य पूरे करने के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है।
इस साल मार्च तक प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन किया जाना है। इसके लिए यह कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) द्वारा गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक परीक्षण, कमीशनिंग से जुड़े कार्य शुरू किए जाएंगे।
प्रॉयोरिटी कॉरिडोर में सीमित रूप से चलाई जा रही
वर्तमान में इंदौर मेट्रो सुपर कॉरिडोर पर 5.9 किमी के प्रॉयोरिटी कॉरिडोर में सीमित रूप से चलाई जा रही है। अब पूरे प्राथमिक कॉरिडोर को जोड़कर सभी 16 स्टेशनों पर ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन (एसएंडटी) से जुड़े परीक्षण और कमीशनिंग कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं।
एमपीएमआरसीएल के अधिकारियों का क्या कहना है
एमपीएमआरसीएल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक चालू हिस्से को गैर-कमीशंड सेक्शन से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर तकनीकी परीक्षण आवश्यक हैं। इन कार्यों में सिग्नल सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, सुरक्षा उपकरणों और कंट्रोल सिस्टम का समन्वय शामिल है।
इन सभी प्रक्रियाओं को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मेट्रो का संचालन बंद किया गया है। मेगा ब्लॉक की अवधि के दौरान पूरे कॉरिडोर पर आवश्यक परीक्षण, फील्ड टेस्ट और सिस्टम इंटीग्रेशन किया जाएगा।
एक बार चल रही थी मेट्रो
11 जनवरी से मेट्रो के फेरे कम कर सिर्फ एक बार ही संचालन किया जा रहा था। दोपहर तीन बजे मेट्रो गांधीनगर स्टेशन से निकल रही थी और सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर तीन से 3.25 पर वापस लौट रही थी। यात्रियों की कमी के कारण मेट्रो के फेरे कम किए गए थे।