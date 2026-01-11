इंदौर में बंद हो गई थी टंकियों पर पानी की जांच, अब फिर शुरू करेंगे; मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया कबूल

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: भागीरथपुरा कांड के बाद नगर निगम फिर से जागा है। खुद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कबूल किया है कि पहले नर्मदा के जल वितरण का एक प्रोटोकॉल था। हर टंकी पर पानी की जांच होती थी। अब फिर उस सिस्टम को शुरू किया जाएगा।

विजयवर्गीय ने कहा कि शहर की सभी 105 टंकियों पर जांच का सिस्टम शुरू करेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो नर्मदाजी के जल वितरण का एक प्रोटोकॉल था। टंकी से लेकर आखिरी सिरे तक हर दिन पानी की जांच होती थी। अब फिर एक सिस्टम बनाकर शुरू करेंगे।

इंदौर के भागीरथपुरा में पंद्रह दिन बीतने के बाद न तो पानी की सप्लाई सामान्य हो पाई है और न ही नए मरीज आना बंद हुए हैं। इन सबके बीच जनप्रतिनिधियों व अफसरों के दौरे लगातार जारी हैं। सरकार ने भागीरथपुरा के ताजा हालात जानने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर के दो अधिकारियों को इंदौर भेजा है। एसीएस अनुपम राजन और नीरज मंडलोई पहले सुबह भागीरथपुरा बस्ती पहुंचे। अधिकारियों ने दोपहर के समय रेसीडेंसी में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ संभागायुक्त डॉ.सुदाम खाड़े, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, कलेक्टर शिवम वर्मा व विधायक भी मौजूद रहे। इस बैठक में नगर निगम में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठा। भागीरथपुरा के साथ शहर के अन्य क्षेत्रों में भी पेयजल की निगरानी की बात उठी।