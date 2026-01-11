इंदौर के भागीरथीपुरा में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष जांच शुरू, 51 टीम मैदान में

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण उल्टी-दस्त की समस्या के साथ अभी भी मरीज सामने आ रहे हैं। शनिवार को 27 नए मरीज मिले हैं, इनमें से पांच को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। क्षेत्र में अभियान स्वास्थ्यवर्धन शुरू किया गया है। जिसमें गर्भवती महिला और बच्चों की विशेष जांच शुरू की गई है।

बच्चों में वजन और लंबाई से यह पता कर रहे हैं कि कहीं कुपोषित तो नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में आशंका है कि बच्चे कुपोषित मिल सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक गैर संचारी रोग (एनसीडी), शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी के लिए 51 दलों का गठन किया गया। दल के 204 सदस्यों ने घर-घर जाकर जानकारी ली।