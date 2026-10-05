इंदौर के राजनगर में पुलिस चौकी के पास बदमाशों का उत्पात, गलियों में खड़ी कारों के कांच फोड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चंदन नगर और मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने खूब उत्पात मचाया। हुकुमचंद कॉलोनी से निकले बदमाशों ने राजनगर की अलग-अलग गलियों में खड़ी कारों पर पथराव कर दिया। करीब पांच कारों के कांच फोड़कर फरार हो गए।

खास बात यह है कि जिस क्षेत्र में बदमाशों ने उत्पात मचाया, वहां पुलिस चौकी भी है। वारदात की जानकारी पुलिस को देर शाम मिली। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रहवासियों के अनुसार, बदमाशों ने अलग-अलग स्थानों पर खड़ी कारों पर पत्थर बरसाए और फरार हो गए। कुछ ही देर में कई वाहनों के कांच टूटे मिले। पुलिस को फिलहाल करीब तीन कारों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है। घटना के बाद बड़ी संख्या में रहवासी एकत्र हो गए और पुलिस से बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की।