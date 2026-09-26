महू-खंडवा रेल ट्रैक पर 20 चरणों में काटे जाएंगे 1.34 लाख पेड़, अक्टूबर से होगी शुरुआत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। महू-खंडवा रेल प्रोजेक्ट के तहत पटरियां बिछाने का काम अब तेजी पकड़ने जा रहा है। रेलवे लाइन के रास्ते में आने वाले पेड़ों की कटाई अक्टूबर से शुरू की जाएगी। वन विभाग ने करीब एक लाख 34 हजार पेड़ों को कटाई के लिए चिह्नित किया है। मगर इन सभी पेड़ों को एक साथ नहीं काटा जाएगा। रेलवे निर्माण की गति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पेड़ों की कटाई होगी। इसके लिए दो से तीन साल का समय निर्धारित किया गया है।

परियोजना में इंदौर और खरगोन जिले की करीब 454 हेक्टेयर वनभूमि आएगी। इसमें इंदौर वनमंडल की 407 हेक्टेयर और खरगोन की करीब 46 हेक्टेयर जमीन शामिल है। पहले परियोजना के लिए करीब 1.51 लाख बाधक पेड़ चिह्नित किए गए थे। सुरंगों और वायडक्ट के निर्माण से इनमें से करीब 17 हजार पेड़ों को बचाने की योजना बनाई गई है।