इंदौर में ब्रिज पर कार ने बाइक को मारी ऐसी टक्कर कि उछलकर 30 फीट नीचे गिरा, भीड़ देख रुके भतीजे ने पहचाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खुड़ैल इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार सड़क से सीधे 30 फीट नीचे जा गिरा। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हुई तो वहां से गुजर रहे उसके भतीजे ने भीड़ देखकर बाइक रोकी। नीचे जाकर देखा तो हादसे का शिकार उसका अपना फूफा निकला।

वैभव लक्ष्मी नगर, कनाड़िया निवासी 50 वर्षीय मुकेश मीणा पेशे से ड्राइवर था। शुक्रवार शाम वह इंदौर-नागपुर रोड पर खुड़ैल खुर्द के पास बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुकेश बाइक समेत उछलकर ब्रिज से करीब 30 फीट नीचे जा गिरे। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग निकला।

गंभीर रूप से घायल मुकेश को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान वहां पहुंचे उनके भतीजे आकाश ने उन्हें पहचान लिया। आकाश ने तत्काल मुकेश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। फरार कार और उसके चालक की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हादसे की कड़ी जोड़ने में जुटी है।

सड़क पार कर रहे मजदूर की हादसे में मौत

तुकोगंज थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय राकेश पुत्र घीसालाल, निवासी गोमा की फेल, की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह सड़क पार कर रहे थे। पुलिस के अनुसार घटना रेसकोर्स रोड की है। तेज रफ्तार कार चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल राकेश को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।