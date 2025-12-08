MP बना देश का पहला राज्य... परिवहन विभाग ने 2.50 लाख वाहनों की दोहरी एंट्री खत्म कर बनाया रिकॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश ने वाहनों का रिकॉर्ड सुधारने में बड़ा काम किया है। राज्य अब देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां पर वाहनों की दोहरी प्रविष्टियों को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में हुए वाहन रिकॉर्ड सुधार से 2.50 लाख वाहन स्वामियों की परेशानी दूर होगी।
दरअसल पुराने कागजी रिकॉर्ड डिजिटल करते समय कई वाहनों की एंट्री गलती से दो अलग-अलग आरटीओ में दर्ज हो गई थी। इस वजह से वाहन स्वामी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते थे। जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश में 2.50 लाख वाहन थे, जिनकी दोहरी एंट्री हो गई थी और इनके काम अटक रहे थे। इन गलत एंट्रियों को सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया और हर पखवाड़े उसकी समीक्षा की। लंबी प्रक्रिया के बाद सभी गलत प्रविष्टियों को हटा दिया गया।
अब वाहन मालिक बगैर रुकावट के ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले पा रहे है। ईवी वाहनों पर कर छूट प्रदेश सरकार ने पर्यावरण बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में पंजीकृत सभी ई-वाहनों पर मोटरयान कर पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
वहीं सीएनजी वाहनों पर भी सरकार द्वारा एक प्रतिशत टैक्स छूट दी है। इन छूटों का असर बाजार में नजर आने लगा है। राज्य में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे प्रदूषण कम होगा और लोग स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहनों की ओर आकर्षित होंगे।