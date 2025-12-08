MP बना देश का पहला राज्य... परिवहन विभाग ने 2.50 लाख वाहनों की दोहरी एंट्री खत्म कर बनाया रिकॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश ने वाहनों का रिकॉर्ड सुधारने में बड़ा काम किया है। राज्य अब देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां पर वाहनों की दोहरी प्रविष्टियों को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में हुए वाहन रिकॉर्ड सुधार से 2.50 लाख वाहन स्वामियों की परेशानी दूर होगी।

परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया दरअसल पुराने कागजी रिकॉर्ड डिजिटल करते समय कई वाहनों की एंट्री गलती से दो अलग-अलग आरटीओ में दर्ज हो गई थी। इस वजह से वाहन स्वामी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते थे। जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश में 2.50 लाख वाहन थे, जिनकी दोहरी एंट्री हो गई थी और इनके काम अटक रहे थे। इन गलत एंट्रियों को सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया और हर पखवाड़े उसकी समीक्षा की। लंबी प्रक्रिया के बाद सभी गलत प्रविष्टियों को हटा दिया गया।