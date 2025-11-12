मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: इंतजार हुआ खत्म... अनुकंपा नियुक्ति के आदेश मिलते ही छलक उठीं आंखें, परिवारों में लौटी खुशियां

    इंदौर नगर निगम ने लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के दिवंगत आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया ने कहा कि निगम प्रशासन कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने नव नियुक्त कर्मचारियों को निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 07:27:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 07:28:41 PM (IST)
    MP News: इंतजार हुआ खत्म... अनुकंपा नियुक्ति के आदेश मिलते ही छलक उठीं आंखें, परिवारों में लौटी खुशियां
    Compassionate Appointment: इंदौर नगर निगम ने जारी किए अनुकंपा नियुक्ति पत्र। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. नगर निगम ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किए।
    2. वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को मिली राहत।
    3. अब तक तीन दर्जन आश्रितों को नियुक्ति मिली।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: नगर निगम के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे आवेदकों को राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। सामान्य प्रशासन प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया ने इन आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश वितरित किए।

    इस मौके पर नंदकिशोर पहाडिया ने कहा कि निगम प्रशासन कर्मचारियों और उनके स्वजनों के हितों के प्रति सदैव संवेदनशील है। कर्मचारी के असामयिक निधन की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना निगम का मानवीय कर्तव्य है ताकि परिवार की आजीविका निरंतर बनी रहे।


    नव नियुक्त कर्मचारियों को शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निगम की सेवा करें तथा अपने दिवंगत स्वजन के कार्यों और मूल्यों को आगे बढ़ाएं।

    गौरतलब है कि वर्तमान निगम परिषद में अब तक तीन दर्जन से ज्यादा दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। सामान्य प्रशासन प्रभारी ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का भी जल्दी ही निराकरण किया जाकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- Black Fungus से जूझे मरीजों की मुस्कान लौटी, AIIMS भोपाल की दुनिया में सराहना, कोरियाई जर्नल में दर्ज हुई सफलता

    यह भी पढ़ें- Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के चेहरे खिले, CM ने ट्रांसफर किए ₹1500, सिवनी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.