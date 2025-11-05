MP कांग्रेस में 'नई बनाम पुरानी' जंग, दिग्विजय-कमलनाथ का खुला विरोध, वरिष्ठ नेताओं पर अपशब्द कहने से हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी इस समय स्पष्ट रूप से दो धड़ों में विभाजित होती दिख रही है। पार्टी में इस विभाजन का मुख्य कारण वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमल नाथ, को दरकिनार किया जाना है। कांग्रेस का एक नया गुट अब खुलकर इन वरिष्ठ नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने लगा है।

पचमढ़ी में चल रहे प्रदेश संगठन के प्रशिक्षण शिविर के बीच भी, अनुशासनहीनता और पार्टी के बड़े नेताओं की आलोचना की कई घटनाएं सार्वजनिक हुई हैं। इन सब पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और अन्य जिम्मेदार नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की "नई कांग्रेस" और पुराने, अनुभवी नेताओं के समर्थकों के बीच बढ़ता यह आंतरिक विरोध, पार्टी के संगठन सृजन और एसआइआर में मुस्तैदी के राहुल गांधी के नारे को प्रभावित करता दिख रहा है।

इंदौर में दिग्विजय समर्थक और शहर कांग्रेस आमने-सामने इंदौर में शहर कांग्रेस और दिग्विजय समर्थकों के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत अगस्त माह में हुई, जब नवनियुक्त शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने सितंबर में दिग्विजय सिंह के इंदौर आगमन और उनके स्थानीय शीतलामाता बाजार के दौरे का बहिष्कार कर दिया था। इस बहिष्कार में उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी नज़र आए थे। जब दिग्विजय सिंह ने इंदौर आने की घोषणा की, तो एकाएक एक दिन पहले शाम को पटवारी और चौकसे ने उसी मुद्दे पर प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया ताकि सिंह प्रदर्शन न कर सकें। ऑडियो क्लिप से बवाल मंगलवार को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित हुई, जिसमें शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे कथित तौर पर दिग्विजय सिंह को अपशब्द कहते सुनाई दिए। इससे पार्टी में भारी खलबली मची है। कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी फिलहाल इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को शांत करने की कोशिश में लगे हैं।