मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Crime: नौकरानी बनी मास्टरमाइंड, उधारी न मिलने पर की लाखों की चोरी... होटल संचालिका के घर उड़ाए जेवर

    MP Crime: इंदौर में होटल संचालिका रश्मि जुनेजा के घर हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। नौकरानी दिव्या बामने ने उधारी न मिलने पर गैंग बनाकर चोरी की साजिश रची। उसने रानी, एक ऑटो चालक और नाबालिग की मदद से घर में सेंध लगाई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर सोने-चांदी के जेवर बरामद किए।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 09:48:55 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 09:49:31 PM (IST)
    MP Crime: नौकरानी बनी मास्टरमाइंड, उधारी न मिलने पर की लाखों की चोरी... होटल संचालिका के घर उड़ाए जेवर
    नौकरानी गैंग ने होटल संचालिका के घर उड़ाए लाखों के जेवर।

    HighLights

    1. नौकरानी ने गैंग बनाकर होटल संचालिका के घर की चोरी।
    2. लाखों के सोने-चांदी के आभूषण पुलिस ने बरामद किए।
    3. पुलिस ने दो महिलाओं, ऑटो चालक और नाबालिग को पकड़ा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: होटल संचालिका रश्मि जुनेजा के घर में हुई लाखों रुपये की चोरी में पुलिस ने दो महिला,आटो चालक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपित नौकरानी ने ही चोरी की साजिश की और गैंग बनाकर घर में घुस गई। पुलिस ने लाखों रुपये कीमती सोने के आभूषण जब्त कर लिए है। पुलिस के अनुसार रश्मि गौरव जुनेजा निवासी सर्व सम्पन्ननगर के घर में 10 अक्टूबर को चोरी हुई थी।

    CCYV फुटेज से आरोपी गिरफ्तार

    पुलिस ने तकनीकी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुधवार को आरोपित दिव्या दीपक बामने निवासी मालवीयनगर, रानी रंजीत मीणा निवासी सिंगापुर टाउनशिप, गौतम बाढीलाल चौहान निवासी सिंगापुर टाउनशिप और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों से सोने की चेन, कड़ा, कमरबंद,पायल और अन्य आभूषण व बर्तन बरामद कर लिए।


    यह भी पढ़ें- Seoni News: अवैध शराब मामले में फंसाने की धमकी देने का एएसआई का कथित आडियो वायरल, एसपी ने किया सस्‍पेंड

    TI डा.सहर्ष यादव के अनुसार दिव्या बामने रश्मि के घर में ही काम करती थी। उसको घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसने कुछ दिनों पूर्व रश्मि से उधारी में रुपये मांगे थे। रश्मि द्वारा इनकार करने पर दिव्या ने चोरी की साजिश की और 10 अक्टूबर को ही रानी के साथ जाकर सेंट्रल लाक में सिमेंट भर दिया। रश्मि सेंट्रल लाक नहीं लगा पाई और दोपहर को होटल चली गई। इस दौरान दिव्या और रानी घर में घुस गई और जेवर चुरा कर फरार हो गई।

    यह भी पढ़ें- Indore Transgender News: इंदौर में 24 किन्नरों ने की आत्महत्या की कोशिश, सपना हाजी को भेजा जेल, तीन की तलाश जारी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.