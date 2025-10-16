MP Crime: नौकरानी बनी मास्टरमाइंड, उधारी न मिलने पर की लाखों की चोरी... होटल संचालिका के घर उड़ाए जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: होटल संचालिका रश्मि जुनेजा के घर में हुई लाखों रुपये की चोरी में पुलिस ने दो महिला,आटो चालक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपित नौकरानी ने ही चोरी की साजिश की और गैंग बनाकर घर में घुस गई। पुलिस ने लाखों रुपये कीमती सोने के आभूषण जब्त कर लिए है। पुलिस के अनुसार रश्मि गौरव जुनेजा निवासी सर्व सम्पन्ननगर के घर में 10 अक्टूबर को चोरी हुई थी।

CCYV फुटेज से आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने तकनीकी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुधवार को आरोपित दिव्या दीपक बामने निवासी मालवीयनगर, रानी रंजीत मीणा निवासी सिंगापुर टाउनशिप, गौतम बाढीलाल चौहान निवासी सिंगापुर टाउनशिप और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों से सोने की चेन, कड़ा, कमरबंद,पायल और अन्य आभूषण व बर्तन बरामद कर लिए।