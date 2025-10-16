MP Crime: नौकरानी बनी मास्टरमाइंड, उधारी न मिलने पर की लाखों की चोरी... होटल संचालिका के घर उड़ाए जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: होटल संचालिका रश्मि जुनेजा के घर में हुई लाखों रुपये की चोरी में पुलिस ने दो महिला,आटो चालक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपित नौकरानी ने ही चोरी की साजिश की और गैंग बनाकर घर में घुस गई। पुलिस ने लाखों रुपये कीमती सोने के आभूषण जब्त कर लिए है। पुलिस के अनुसार रश्मि गौरव जुनेजा निवासी सर्व सम्पन्ननगर के घर में 10 अक्टूबर को चोरी हुई थी।
पुलिस ने तकनीकी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुधवार को आरोपित दिव्या दीपक बामने निवासी मालवीयनगर, रानी रंजीत मीणा निवासी सिंगापुर टाउनशिप, गौतम बाढीलाल चौहान निवासी सिंगापुर टाउनशिप और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों से सोने की चेन, कड़ा, कमरबंद,पायल और अन्य आभूषण व बर्तन बरामद कर लिए।
TI डा.सहर्ष यादव के अनुसार दिव्या बामने रश्मि के घर में ही काम करती थी। उसको घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसने कुछ दिनों पूर्व रश्मि से उधारी में रुपये मांगे थे। रश्मि द्वारा इनकार करने पर दिव्या ने चोरी की साजिश की और 10 अक्टूबर को ही रानी के साथ जाकर सेंट्रल लाक में सिमेंट भर दिया। रश्मि सेंट्रल लाक नहीं लगा पाई और दोपहर को होटल चली गई। इस दौरान दिव्या और रानी घर में घुस गई और जेवर चुरा कर फरार हो गई।
