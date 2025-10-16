Indore Transgender News: इंदौर में 24 किन्नरों ने की आत्महत्या की कोशिश, सपना हाजी जेल भेजी, पुलिस को तीन की तलाश

मेरी खबरें
    इंदौर के नंदलालपुरा क्षेत्र में किन्नर समुदाय के भीतर गद्दी और संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी विवाद के चलते 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने आरोपित किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि ब्लैकमेलर अक्षय, पंकज और राजा की तलाश जारी है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 07:56:44 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 08:05:18 PM (IST)
    विरोध प्रदर्शन करते किन्‍नर। (File Photo)

    1. फिनाइल पीकर 24 किन्नरों ने आत्महत्या की कोशिश।
    2. पुलिस ने किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार किया।
    3. संपत्ति, गद्दी और वसूली क्षेत्र को लेकर विवाद।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: नंदलालपुरा के किन्नरों को प्रताड़ित करने के आरोप में पंढरीनाथ पुलिस ने किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सपना को कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया। इस केस में ब्लैकमेलर अक्षय कुमायू,पंकज जैन और सपना के प्रेमी राजा हासमी की तलाश है। महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने ब्लैकमेलिंग की जांच और कड़ी सजा की मांग की है।

    एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के अनुसार बुधवार रात नंदलालपुरा के 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने देर रात किन्नर सोना की शिकायत पर 55 वर्षीय सपना हाजी गुरु पतासी बाई सहित राजा हासमी,अक्षय कुमायू और पंकज जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। गुरुवार तड़के पुलिस ने सपना को एमआर-10 से गिरफ्तार कर लिया।


    गद्दी-प्रापर्टी और वसूली का झगड़ा कबूला

    जानकारी के अनुसार पूछताछ में सपना गद्दी, वसूली के इलाके और प्रापर्टी के आधिपत्य का झगड़ा बताया है। सपना ने यह भी बताया कि वह हिंदू किन्नर है। नंदलालपुरा की किन्नरों ने धार्मिक सद्वभाव बिगाड़ने के मकसद से उसको मुस्लिम बना दिया है। उसके गुट में शामिल सारे किन्नर भी हिंदू है। पुलिस ने कथनों की वीडियोग्राफी करवाई और दोपहर को कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया।

    पुलिस अब अक्षय, पंकज और राजा की तलाश कर रही है। राजा को सपना का प्रेमी बताया गया है। अक्षय और पंकज मीडियाकर्मी बनकर किन्नर समूह को ब्लैकमेल कर रहा था। मंगलवार को दोनों पर किन्नर से दुष्कर्म करने का केस भी दर्ज किया गया था। गुरु की पदवी से हटाने पर बढ़ी रंजीश,करोड़ों की संपत्ति का विवाद कुछ साल पूर्व सपना भी नंदलालपुरा में ही रहती थी। किन्नर पायल गुरु के गुट ने उसका बहिस्कार कर गुरु की पदवी से हटवा दिया। इसके लिए बाकायदा किन्नरों की पंचायत में लिखापढ़ी हुई।

    सपना एमआर-10 (हीरानगर) चली गई लेकिन उसकी नजरें नंदलालपुरा डेरे पर है। नंदलालपुरा में सीमा गुरु,पायल गुरु सहित 11 गुरु का दबदबा है। सपना के पास 15 और पायल गुरु के डेरे पर 100 से ज्यादा किन्नर है। नंदलालपुरा में करोड़ों की संपत्ति है। इस गद्दी का प्रभाव भी है। सपना एमआर-10 पर रहते हुए नंदलालपुरा को कब्जे में करना चाहती है। उधर जानकार बताते है।

    विवाद तीन साल के अंदर गहराया विवाद

    गायत्रीनगर (एमआर-10) निवासी किन्नर अनिता गुरु के देहांत के बाद रंजीश बढ़ गई। गायत्रीनगर में ही किन्नरों की कुलदेवी का मंदिर भी है। अनिता का पालिया तक नेग वसूली की जागीरदारी रही है। उसके निधन के बाद पायल ने संपत्ति हथिया ली। इसी तरह एक डेरा देवश्री टाकिज के पास लाड़ी गुरु का रहा है। इस इलाके पर भी दोनों गुट प्रभुत्व जमाना चाहते है।

    एडीसीपी ने किन्नर की सौगंध खाकर टाला विवाद

    बुधवार देर रात एमवाय अस्पताल में किन्नर विवाद करते रहे।नंदलालपुरा से 24 किन्नरों को फिनाइल पीने के बाद भर्ती करवाया गया था। इस दौरान चार किन्नरों ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की।

    पुलिस को लाइटर और माचिस छीनने के लिए मशक्कत करना पड़ी। स्थिति संभालने के सात थानों का बल तैनात करना पड़ा । एडीसीपी ने किन्नरों को शांत करने के लिए एक किन्नर के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खाई और कहा कि वह खुद सपना हाजी को गिरफ्तार करने जाऐंगे। उधर फिलाइनल पीने वाले किन्नरों की हालत स्थिर बताई गई है।

