Indore Transgender News: इंदौर में 24 किन्नरों ने की आत्महत्या की कोशिश, सपना हाजी जेल भेजी, पुलिस को तीन की तलाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: नंदलालपुरा के किन्नरों को प्रताड़ित करने के आरोप में पंढरीनाथ पुलिस ने किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सपना को कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया। इस केस में ब्लैकमेलर अक्षय कुमायू,पंकज जैन और सपना के प्रेमी राजा हासमी की तलाश है। महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने ब्लैकमेलिंग की जांच और कड़ी सजा की मांग की है।

एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के अनुसार बुधवार रात नंदलालपुरा के 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने देर रात किन्नर सोना की शिकायत पर 55 वर्षीय सपना हाजी गुरु पतासी बाई सहित राजा हासमी,अक्षय कुमायू और पंकज जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। गुरुवार तड़के पुलिस ने सपना को एमआर-10 से गिरफ्तार कर लिया।