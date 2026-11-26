नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देशभर में पेयजल और सिंचाई के लिए संचालित 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो रहे एचडीपीई पाइपों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि कुछ निर्माता भारतीय मानक का पालन किए बिना रीसाइकिल प्लास्टिक से पाइप बना रहे हैं। ऐसे पाइपों के जल्दी फटने, लीकेज होने और पेयजल दूषित होने का खतरा है।

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना में 36 लोगों की मौत के बाद यह मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता घनश्याम गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दायर की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मानक के अनुरूप पाइप इस्तेमाल होने पर लीकेज की समस्या नहीं होनी चाहिए।