नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देशभर में पेयजल और सिंचाई के लिए संचालित 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो रहे एचडीपीई पाइपों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि कुछ निर्माता भारतीय मानक का पालन किए बिना रीसाइकिल प्लास्टिक से पाइप बना रहे हैं। ऐसे पाइपों के जल्दी फटने, लीकेज होने और पेयजल दूषित होने का खतरा है।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना में 36 लोगों की मौत के बाद यह मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता घनश्याम गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दायर की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मानक के अनुरूप पाइप इस्तेमाल होने पर लीकेज की समस्या नहीं होनी चाहिए।
याचिका में दावा किया गया है कि एचडीपीई पाइप बनाने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार वर्जिन पालीथिलीन रेजिन का इस्तेमाल जरूरी है। सीमित मात्रा में ही निर्माता का अपना रीवर्क मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है। आरोप है कि कुछ निर्माता तीन परतों वाली तकनीक के जरिए बीच की परत में रीसाइकिल प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने बीआईएस की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कच्चे माल की खरीद और पाइप उत्पादन का प्रभावी आडिट नहीं हो रहा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। साथ ही जल संसाधन विभाग के संबंधित सर्कुलर का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2027 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। याचिका में पाइपों की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच, निर्माताओं के रिकॉर्ड का आडिट और सरकारी विभागों के बीच समन्वित निगरानी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है।
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