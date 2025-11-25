इंदौर में फर्जी कंपनी बनाकर लिया नगर निगम से लाइसेंस, कई बैंकों से लोन लेकर हड़पे लाखों रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में कंपनी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपितों ने नगर निगम से लाइसेंस ले लिया। इसके बाद लोन लेकर लाखों रुपये हड़प लिए। मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक हर्ष कुमार वर्मा निवासी लिंबोदी की शिकायत पर कमल पुत्र राममिलन लोधी निवासी टीकमगढ़, रविकांत पुत्र भागीरथ प्रसाद तिवारी निवासी टीकमगढ़ और राहुल पुत्र नंदलाल चड़ार निवासी ड्रीमवैली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपितों ने फरियादी की कंपनी श्याम आटोमोटिव के कोटेशन में छेड़छाड़ कर उसे संशोधित किया और दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से नगर निगम का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जांच में सामने आया कि श्याम आटोमोटिव के नाम से महालक्ष्मी नगर स्थित बैंक में फर्जी खाता खुलवाया।