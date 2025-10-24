मेरी खबरें
    MP News: तीन नवंबर से Mid-Year परीक्षा, स्कूलों में हुआ सिर्फ 60 प्रतिशत कोर्स

    शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के दावें तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। शासकीय स्कूलों में तीन नवंबर से 10 और 12 वीं कक्षा की अर्ध वार्षिक परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस संबंध में टाइम टेबल भी भोपाल से जारी हो गया है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 07:33:18 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 07:33:17 AM (IST)
    MP News: तीन नवंबर से Mid-Year परीक्षा, स्कूलों में हुआ सिर्फ 60 प्रतिशत कोर्स
    MP News: तीन नवंबर से Mid-Year परीक्षा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के दावें तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। शासकीय स्कूलों में तीन नवंबर से 10 और 12 वीं कक्षा की अर्ध वार्षिक परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस संबंध में टाइम टेबल भी भोपाल से जारी हो गया है। लेकिन अभी स्कूलों में सिर्फ 60 प्रतिशत ही कोर्स पूरा हो पाया है।

    दिसंबर माह के अंत में परीक्षा होती थी आयोजित

    परीक्षा में सिर्फ 10 दिन का समय बचा है, ऐसे में पूरा कोर्स कैसे पूरा हो पाएगा। कई स्कूलों ने तो अधुरे कोर्स को ही पूरा बताने की तैयारी भी कर ली है। यह पहली बार है जब परीक्षा नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो रही है। इससे पहले दिसंबर माह के अंत में परीक्षा आयोजित होती थी। विद्यार्थियों ने बताया कि हमारा कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में हम परीक्षा देने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं।


    वार्षिक परीक्षा में जुड़ते हैं अंक

    कोर्स पूरा नहीं होने के कारण यदि विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उनका बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक त्रैमासिक और अर्ध वार्षिक परीक्षा के अंक वार्षिक परीक्षा में जुड़ते हैं। इस बार फरवरी और जुलाई माह में दो बार वार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके चलते अर्ध वार्षिक परीक्षा जल्दी आयोजित की जा रही है।

