MP News: तीन नवंबर से Mid-Year परीक्षा, स्कूलों में हुआ सिर्फ 60 प्रतिशत कोर्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के दावें तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। शासकीय स्कूलों में तीन नवंबर से 10 और 12 वीं कक्षा की अर्ध वार्षिक परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस संबंध में टाइम टेबल भी भोपाल से जारी हो गया है। लेकिन अभी स्कूलों में सिर्फ 60 प्रतिशत ही कोर्स पूरा हो पाया है।

दिसंबर माह के अंत में परीक्षा होती थी आयोजित परीक्षा में सिर्फ 10 दिन का समय बचा है, ऐसे में पूरा कोर्स कैसे पूरा हो पाएगा। कई स्कूलों ने तो अधुरे कोर्स को ही पूरा बताने की तैयारी भी कर ली है। यह पहली बार है जब परीक्षा नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो रही है। इससे पहले दिसंबर माह के अंत में परीक्षा आयोजित होती थी। विद्यार्थियों ने बताया कि हमारा कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में हम परीक्षा देने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं।