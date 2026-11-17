नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई-अटेंडेंस के आधार पर आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से करने की चर्चा के बाद शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि ई-अटेंडेंस में तकनीकी खामियों के कारण किसी शिक्षक का वेतन काटा गया तो प्रदेशभर के शिक्षक एक साथ हमारे शिक्षक एप से ई-अटेंडेंस लगाना बंद कर देंगे।

संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष केके आर्य ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षक हमारे शिक्षक एप के माध्यम से नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया था कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर आईएफएमएस पोर्टल के जरिए ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन काटने की बात सामने आ रही है।