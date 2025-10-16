मेरी खबरें
    MP Top News: गुस्से में युवक ने पुलिसकर्मियों को पीटा, ग्रामीणों ने अमरकंटक हाइवे पर लगाया जाम

    MP Top News Today: रतलाम में अपने पिता का इलाज कराने पहुंचे एक व्यक्ति ने बुधवार देर रात जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोपित ने आरक्षकों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। सतना में स्मार्ट मीटर कंपनी के कर्मचारी सनी कुशवाहा को बगहा बायपास से किडनैप कर नशीली गोली खिलाई गई, मारपीट की गई और मोबाइल व नकदी लूट ली गई।

    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 05:54:06 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 05:54:06 PM (IST)
    MP Top News: गुस्से में युवक ने पुलिसकर्मियों को पीटा, ग्रामीणों ने अमरकंटक हाइवे पर लगाया जाम
    MP Top News Today

    HighLights

    1. पिता के इलाज में देरी होने पर युवक ने पुलिसकर्मियों को पीटा
    2. सतना में कर्मचारी को किडनैप कर खिलाई नशीली गोली
    3. डिंडौरी में ग्रामीणों ने अमरकंटक हाइवे पर लगाया जाम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रतलाम में अपने पिता का इलाज कराने पहुंचे एक व्यक्ति ने बुधवार देर रात जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोपित ने आरक्षकों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    सतना में स्मार्ट मीटर कंपनी के कर्मचारी सनी कुशवाहा को बगहा बायपास से किडनैप कर नशीली गोली खिलाई गई, मारपीट की गई और मोबाइल व नकदी लूट ली गई। आरोपियों ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सिटी कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    सिवनी हवाला कांड में सतना कनेक्शन का खुलासा हुआ है, जहां से 2 करोड़ 1 लाख रुपए उठाए गए थे। सिवनी पुलिस ने सतना के हवाला कारोबारी मोंटी तोलवानी के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने उसकी पत्नी से मोबाइल पर बात करवाई और नोटिस थमाया। हवाला नेटवर्क के अन्य शहरों से भी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    डिंडौरी के धवाडोंगरी गांव में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अमरकंटक रोड पर चक्का जाम कर दिया। पिछले 9 महीने से नल जल योजना बंद है, जिससे ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने और 10:30 बजे जाम खुल गया, जिससे आवागमन बहाल हो सका। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में दो छात्रों ने परीक्षा कैंसल करवाने के लिए प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर फैला दी। कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ उनके घर पहुंच गए, लेकिन जांच में अफवाह का पता चला। भवरकुआं पुलिस ने मयंक कछावा और हिमांशु जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया, क्योंकि उसने अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। पति पर पत्नी को वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप है। घायल पत्नी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

