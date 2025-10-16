Hawala Robbery Case में बड़ा खुलासा, 11वां पुलिसकर्मी गिरफ्तार, दो सरकारी वाहन जब्त... SIT ने तेज की जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी: जबलपुर आइजी के निर्देशन में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने हवाला रुपयों की डकैती प्रकरण में फरार 11वें पुलिस कर्मी को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला को गुरूवार को न्यायालय में पेश कर एसआइटी पूछताछ करने पुलिस रिमांड मांगेगी।

वहीं गिरफ्तार SDOP, SI समेत 11 पुलिस कर्मियों से SIT पूछताछ कर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। हवाला मामले में अब तक एसआइटी 2.70 करोड़ रुपये जब्त कर चुकी है। इसमें 1.45 करोड़ रुपये SDOP पूजा पांडे व एसआई अर्पित भैरम से बरामद किए गए थे। जबकि 1.25 करोड़ रुपये नागपुर के आकाश जैन व अमन गुरनानी से जब्त किए गए थे।

SIT प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने नईदुनिया को बताया कि पुलिस कर्मियों पर दर्ज डकैती प्रकरण में SIT ने 8-9 अक्टूबर की रात हवाला कारोबारियों को पकड़ने के घटनाक्रम में उपयोग किए गए दो सरकारी वहानों के अलावा SDOP के रीडर रविन्द्र उइके की वैगनार कार को कर लिया गया है। घटनास्थल का मुआयना कर SIT ने क्राइम सीन का नक्शा भी तैयार किया है। फिलहाल दोनों प्ररकण में कोई नये आरोपित का नाम सामने नहीं आया है। लेकिन एसआइटी गंभीरता से दोनों प्रकरण में विस्तृत जांच कर रही है। आरोपितों से चल रही पूछताछ एसआइटी एनएच-44 सीलादेही बायपास में हुए घटनाक्रम पर SDOP पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम समेत गिरफ्तार सभी पुलिस कर्मियों से पूछताछ तथ्यों को खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य लोगों की संलिप्ता का पता चलने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 15 अक्टूबर को गिरफ्तार 10 आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया था। SDOP अपनी दो साल की बच्ची को गोद में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश हुई थी।