Aaj Ka Mausam: ट्रफ लाइन MP की ओर बढ़ी, इंदौर-उज्जैन-भोपाल समेत कई शहरों में IMD का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में सोमवार को कई जगह अच्छी वर्षा हुई। इंदौर, उज्जैन और दमोह में तो बादल जमकर (Weather Update) बरसे। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक इंदौर में सबसे अधिक 27.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं उज्जैन में 23 मिमी, दमोह में 16 मिमी, रतलाम और रायसेन में सात मिमी, उमरिया और मंडला में छह-छह मिमी, बैतूल और गुना में दो-छो मिमी वर्षा रिकार्ड हुई। हालांकि इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा हुई है। IMD के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में वर्षा का यह सिलसिला मंगलवार (Aaj Ka Mausam) को भी जारी रहेगा।

T rough Line की दिशा तय करेगी बारिश वहीं अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ रुक-रुककर वर्षा होगी। चूंकि ट्रफ लाइन (Trough line) प्रदेश से गुजर रही है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना कम है। यह ट्रफ लाइन आगे कहां बढ़ती है, यह मंगलवार को स्पष्ट होगा। यदि ट्रफ लाइन ऊपर की तरफ आती है तो पूरे प्रदेश में एक बार फिर जोरदार बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यदि यह ट्रफ लाइन नीचे की तरफ जाती है, तो प्रदेश समेत देश के उत्तरी इलाकों में वर्षा नहीं होगी, लेकिन देश के दक्षिणी इलाकों में इसका असर दिखेगा।