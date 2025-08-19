मेरी खबरें
    Aaj Ka Mausam: ट्रफ लाइन MP की ओर बढ़ी, इंदौर-उज्जैन-भोपाल समेत कई शहरों में IMD का अलर्ट

    MP Weather Update Today: मध्य प्रदेश में पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी है, जबकि पूर्वी इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा हो रही है। इंदौर और उज्जैन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश में उमस और गर्मी (Aaj Ka Mausam) भी बढ़ी है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 07:47:28 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 07:48:39 AM (IST)
    HighLights

    1. पश्चिमी MP में जारी रहेगा वर्षा क्रम।
    2. भोपाल-इंदौर में दिन का तापमान बढ़ा।
    3. पूर्वी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में सोमवार को कई जगह अच्छी वर्षा हुई। इंदौर, उज्जैन और दमोह में तो बादल जमकर (Weather Update) बरसे। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक इंदौर में सबसे अधिक 27.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं उज्जैन में 23 मिमी, दमोह में 16 मिमी, रतलाम और रायसेन में सात मिमी, उमरिया और मंडला में छह-छह मिमी, बैतूल और गुना में दो-छो मिमी वर्षा रिकार्ड हुई। हालांकि इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा हुई है। IMD के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में वर्षा का यह सिलसिला मंगलवार (Aaj Ka Mausam) को भी जारी रहेगा।

    naidunia_image

    T rough Line की दिशा तय करेगी बारिश

    वहीं अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ रुक-रुककर वर्षा होगी। चूंकि ट्रफ लाइन (Trough line) प्रदेश से गुजर रही है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना कम है। यह ट्रफ लाइन आगे कहां बढ़ती है, यह मंगलवार को स्पष्ट होगा। यदि ट्रफ लाइन ऊपर की तरफ आती है तो पूरे प्रदेश में एक बार फिर जोरदार बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यदि यह ट्रफ लाइन नीचे की तरफ जाती है, तो प्रदेश समेत देश के उत्तरी इलाकों में वर्षा नहीं होगी, लेकिन देश के दक्षिणी इलाकों में इसका असर दिखेगा।

    दक्षिण इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

    साथ ही प्रदेश के दक्षिण इलाकों में भी जोरदार वर्षा होगी। फिलहाल एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश में नमी आ रही है। इस कारण दोपहर बाद गरज-चमक की स्थिति बन रही है। भोपाल में सोमवार दोपहर दो बजे गरज-चमक के बाद विभिन्न इलाकों में हल्की और तेज वर्षा हुई, जबकि दिन में तेज धूप निकली हुई थी। अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में वर्षा की संभावना जताई गई है।

    गर्मी और उमस से बेहाल प्रदेशवासी

    प्रदेश में भले ही कहीं तेज और कहीं हल्की वर्षा हो रही है, लेकिन गर्मी और उमस से प्रदेशवासियों का हाल बेहाल है। सोमवार को टीकमगढ़ और श्योपुर में दिन का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं पचमढ़ी को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। राजधानी भोपाल में दिन का तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक रहा, जो 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर और इंदौर का रहा, जहां दिन का तापमान सामान्य से चार और तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रात के तापमान की बात करें तो खजुराहो में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया

    महानगरों का तापमान शहर - अधिकतम तापमान - न्यूनतम तापमान

    भोपाल 32.2 - 25.0

    इंदौर 31.6 - 24.1

    ग्वालियर 34.4 - 1.6

    जबलपुर 33.4 - 24.6 (नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में)

