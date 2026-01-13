मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MPPSC: खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 का परिणाम सप्ताह भर में होगा घोषित, आंसर की जारी

    67 पदों को भरने के लिए आयोग ने 14 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 की परीक्षा रखी। 42 हजार 592 पंजीयन हुए थे, लेकिन 25 हजार 130 अभ्यर्थियों ने परी ...और पढ़ें

    By Kapil NileyEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 06:19:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 06:25:12 PM (IST)
    MPPSC: खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 का परिणाम सप्ताह भर में होगा घोषित, आंसर की जारी
    MPPSC: खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025

    HighLights

    1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 का परिणाम सप्ताहभर में होगा घोषित
    2. एमपीपीएससी ने अंतिम उत्तरकुंजी की जारी, 67 पद पर होगी भर्ती
    3. चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तरकुंजी जारी कर दी। साथ ही अभ्यर्थियों की कापियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। अगले सात से आठ दिनों के भीतर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा परिणाम के बाद चयन की अगली प्रक्रिया की जाएगी। जल्द ही इंटरव्यू का शेड्यूल और तारीख तय की जाएगी।

    67 पदों को भरने के लिए आयोग ने 14 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 की परीक्षा रखी। 42 हजार 592 पंजीयन हुए थे, लेकिन 25 हजार 130 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पेपर को दो खंडों में बांटा गया था, जिसमें सामान्य अध्ययन और विषय आधारित शामिल थे। 400 अंक के 150 प्रश्नों के जवाब उम्मीदवारों को देना थे।


    naidunia_image

    MPPSC SES Interview Schedule 2026: सिविल और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू की पूरी जानकारी यहां देखें

    प्रावधिक उत्तरकुंजी जारी करने के बाद आयोग ने आपत्तियां बुलवाई थी। इनका दस दिनों में निराकरण किया गया और 12 जनवरी को चार सेट की अंतिम उत्तरकुंजी अपलोड कर दी। अब इसके आधार पर अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा।

    यह काम बीस जनवरी तक पूरा करना है। फिर आयोग परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगा। अधिकारियों के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वे कहते है कि फरवरी में साक्षात्कार की तारीख तय की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.