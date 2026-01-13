MPPSC: खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 का परिणाम सप्ताह भर में होगा घोषित, आंसर की जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तरकुंजी जारी कर दी। साथ ही अभ्यर्थियों की कापियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। अगले सात से आठ दिनों के भीतर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा परिणाम के बाद चयन की अगली प्रक्रिया की जाएगी। जल्द ही इंटरव्यू का शेड्यूल और तारीख तय की जाएगी।

67 पदों को भरने के लिए आयोग ने 14 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 की परीक्षा रखी। 42 हजार 592 पंजीयन हुए थे, लेकिन 25 हजार 130 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पेपर को दो खंडों में बांटा गया था, जिसमें सामान्य अध्ययन और विषय आधारित शामिल थे। 400 अंक के 150 प्रश्नों के जवाब उम्मीदवारों को देना थे।