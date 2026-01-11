MPPSC SES Interview Schedule 2026: सिविल और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू की पूरी जानकारी यहां देखें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 की अंतिम चयन प्रक्रिया ( MPPSC Interview Schedule 2026) शुरू करने जा रहा है। सहायक यंत्री सिविल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा। आयोग की तरफ से साक्षात्कार की तारीख तय हो गई है। सहायक यंत्री (सिविल) पदों के लिए साक्षात्कार 20 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे।

16 जनवरी से डाउनलोड होंगे साक्षात्कार के प्रवेश पत्र साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 16 जनवरी से अपने प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे, जो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकेंगे। उम्मीदवारों को तय समय से कम से कम एक घंटे पहले यानी सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत 23 पद पर भर्तियां की जाएगी। इनमें 20 पद सहायक यंत्री (सिविल) और 3 पद विद्युत यांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के शामिल हैं।