MPPSC SES Interview Schedule 2026: सिविल और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू की पूरी जानकारी यहां देखें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 की अंतिम चयन प्रक्रिया ( MPPSC Interview Schedule 2026) शुरू करने जा रहा है। सहायक यंत्री सिविल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा। आयोग की तरफ से साक्षात्कार की तारीख तय हो गई है। सहायक यंत्री (सिविल) पदों के लिए साक्षात्कार 20 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे।
साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 16 जनवरी से अपने प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे, जो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकेंगे। उम्मीदवारों को तय समय से कम से कम एक घंटे पहले यानी सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत 23 पद पर भर्तियां की जाएगी। इनमें 20 पद सहायक यंत्री (सिविल) और 3 पद विद्युत यांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के शामिल हैं।
सहायक यंत्री सिविल के 20 में से सामान्य 7, अनुसूचित जनजाति 3, अनुसूचित जाति और ईडब्ल्यूएस 1-1 और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 8 पद रखे गए हैं। आयोग ने यह परीक्षा 24 अगस्त 2025 को आयोजित की। दो महीनों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया और 30 अक्टूबर 2025 को परिणाम घोषित किया गया। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मुख्य सूची में 68 उम्मीदवार और प्रावधिक सूची में 17 उम्मीदवार चयनित हुए थे।
साक्षात्कार के लिए आयोग ने दो सदस्यीय इंटरव्यू पैनल गठित किए हैं। प्रतिदिन 40-40 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। इनका आयोग अपने स्तर पर सत्यापन करेगा।
विद्युत यांत्रिकी के 3 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को अंतिम चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इनके साक्षात्कार 22 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूर्ण कर लें ताकि साक्षात्कार की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।
यह भी पढ़ें- इंदौर में 21 मौतों के बाद भोपाल में खौफ, नलों से आ रहे पानी पर भरोसा नहीं, लोग अब पैसे खर्च कर खरीद रहे 'शुद्ध पेयजल'