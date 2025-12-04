मेरी खबरें
    इंदौर में पत्नी और बच्चों को ले गया मुस्लिम युवक, पति ने बात की तो चाकू से कर दिया हमला

    Indore News: इंदौर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जेल में बंद एक युवक की पत्नी और बच्चों को मुस्लिम युवक ले गया। जमानत के बाद उससे बात की तो हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 07:28:52 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 07:28:52 PM (IST)
    इंदौर में पत्नी और बच्चों को ले गया मुस्लिम युवक, पति ने बात की तो चाकू से कर दिया हमला (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जेल में बंद एक युवक की पत्नी और बच्चों को मुस्लिम युवक ले गया। जमानत के बाद उससे बात की तो हमला कर दिया। भंवरकुआं पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार शिवसिटी निवासी युवक ने बताया वह आपराधिक मामले में जिला जेल में बंद था। जमानत मिलने पर बाहर आया तो पता चला कि पत्नी और बच्चों को मुस्तकीम नामक मुस्लिम युवक ले गया था।

    भीड़ ने आरोपी को पकड़ा

    पीड़ित की पत्नी का फोन भी बंद आ रहा था। उसने मुस्तकीम को कॉल लगाया तो भंवरकुआं चौहारा पर मिलने बुलाया। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। आरोपित बाइक पर बैठा कर जबरदस्ती ले जाने लगा। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। विवाद होता देख कर भीड़ आ गई और लोगों ने मुस्तकीम को पकड़ लिया।


