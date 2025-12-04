इंदौर में पत्नी और बच्चों को ले गया मुस्लिम युवक, पति ने बात की तो चाकू से कर दिया हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जेल में बंद एक युवक की पत्नी और बच्चों को मुस्लिम युवक ले गया। जमानत के बाद उससे बात की तो हमला कर दिया। भंवरकुआं पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार शिवसिटी निवासी युवक ने बताया वह आपराधिक मामले में जिला जेल में बंद था। जमानत मिलने पर बाहर आया तो पता चला कि पत्नी और बच्चों को मुस्तकीम नामक मुस्लिम युवक ले गया था।