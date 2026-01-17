Indore MD Drugs Case: ड्रग्स सप्लाई में लिप्त हिंदू युवतियों का शोषण करते थे मुस्लिम तस्कर, फार्म हाउस पर हुई थी पार्टी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: एमडी ड्रग्स सप्लाई में गिरफ्तार युवतियों ने चौकाने वाला खुलासा किया है। ड्रग्स बेचने वाले मुस्लिम तस्कर उनका शौषण भी करते थे। गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही रतलाम के दानिश के फार्म हाऊस पर पार्टी हुई थी। पुलिस अब दानिश की तलाश में जुटी है।
पुलिस को स्कूल संचालक अबान के फोन में भी पार्टी के वीडियो मिलें है। कनाड़िया थाना पुलिस ने शुक्रवार को अबान को रिमांड पर लिया था। उससे पैडलर वैभव शर्मा उर्फ बाबा,अलीशा उर्फ जैनी मसीह और रिशू झा उर्फ नेहा के सामने पूछताछ चल रही है।
बाबा ने पूछताछ में बताया अबान शनिवार और रविवार को ड्रग्स पार्टी के लिए इंदौर आता था। भोपाल के कोहेफिजा में रहने वाले अबान का सेंट माइकल स्कूल और सेंट माइकल क्रिकेट अकादमी है। उसके पिता शकील खान बाडी बिल्डर रह चुका है। शकील की कोरोना में मौत हो गई।
जांच में शामिल अफसरों के मुताबिक अबान और बाबा की मुलाकात दोस्त हर्षद मालवानी के माध्यम से हुई थी। बाबा पहले पब चलाता था और हर्षद उसका नियमित ग्राहक था। अबान ने शुरुआत में जिम में भारी वजन उठाने के लिए ड्रग्स का सेवन शुरु किया था।
यह भी पढ़ें- रिंगनोद और आलोट में 407 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त, भाजपा नेता के बेटे सहित चार गिरफ्तार, जावरा जा रही थी खेप
पुलिस के अनुसार बाबा लड़कियों के माध्यम से पब-बार और रेस्त्रां में ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। जैनी और नेहा तो खुद भी नशा करने लगी थी। पूछताछ में बताया दानिश ने कईं बार ड्रग्स की डिलीवरी दी है।
पूछताछ में पता चला देह व्यापार में लिप्त हेमंत जैन की पत्नी ड्रग्स का कारोबार कर रही है। हेमंत का भाई सागर उर्फ सैंडो भी ड्रग्स बेचता है। छह साल पूर्व पुलिस ने प्रीति जैन उर्फ आंटी को ड्रग्स कांड में पकड़ा था। इसके बाद हेमंत की पत्नी ने आंटी-2 के नाम से पहचान बनाई। गिरफ्तारी के डर से आरोपितों ने फोन बंद कर लिए है।