Indore MD Drugs Case: ड्रग्स सप्लाई में लिप्त हिंदू युवतियों का शोषण करते थे मुस्लिम तस्कर, फार्म हाउस पर हुई थी पार्टी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: एमडी ड्रग्स सप्लाई में गिरफ्तार युवतियों ने चौकाने वाला खुलासा किया है। ड्रग्स बेचने वाले मुस्लिम तस्कर उनका शौषण भी करते थे। गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही रतलाम के दानिश के फार्म हाऊस पर पार्टी हुई थी। पुलिस अब दानिश की तलाश में जुटी है।

पुलिस को स्कूल संचालक अबान के फोन में भी पार्टी के वीडियो मिलें है। कनाड़िया थाना पुलिस ने शुक्रवार को अबान को रिमांड पर लिया था। उससे पैडलर वैभव शर्मा उर्फ बाबा,अलीशा उर्फ जैनी मसीह और रिशू झा उर्फ नेहा के सामने पूछताछ चल रही है।