मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore MD Drugs Case: ड्रग्स सप्लाई में लिप्त हिंदू युवतियों का शोषण करते थे मुस्लिम तस्कर, फार्म हाउस पर हुई थी पार्टी

    एमडी ड्रग्स सप्लाई में गिरफ्तार युवतियों ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। ड्रग्स बेचने वाले मुस्लिम तस्कर उनका शौषण भी करते थे। गिरफ्तारी के एक दिन पह ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 11:21:17 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 12:14:22 AM (IST)
    Indore MD Drugs Case: ड्रग्स सप्लाई में लिप्त हिंदू युवतियों का शोषण करते थे मुस्लिम तस्कर, फार्म हाउस पर हुई थी पार्टी
    गिरफ्तार युवतियों से पूछताछ में हुआ खुलासा (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. गिरफ्तारी से पहले एक फार्म हाऊस में थी पार्टी
    2. हिंदू युवतियों का शोषण करते थे आरोपी तस्कर
    3. स्कूल संचालक अबान के फोन में मिले वीडियो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: एमडी ड्रग्स सप्लाई में गिरफ्तार युवतियों ने चौकाने वाला खुलासा किया है। ड्रग्स बेचने वाले मुस्लिम तस्कर उनका शौषण भी करते थे। गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही रतलाम के दानिश के फार्म हाऊस पर पार्टी हुई थी। पुलिस अब दानिश की तलाश में जुटी है।

    पुलिस को स्कूल संचालक अबान के फोन में भी पार्टी के वीडियो मिलें है। कनाड़िया थाना पुलिस ने शुक्रवार को अबान को रिमांड पर लिया था। उससे पैडलर वैभव शर्मा उर्फ बाबा,अलीशा उर्फ जैनी मसीह और रिशू झा उर्फ नेहा के सामने पूछताछ चल रही है।


    बाबा ने पूछताछ में बताया अबान शनिवार और रविवार को ड्रग्स पार्टी के लिए इंदौर आता था। भोपाल के कोहेफिजा में रहने वाले अबान का सेंट माइकल स्कूल और सेंट माइकल क्रिकेट अकादमी है। उसके पिता शकील खान बाडी बिल्डर रह चुका है। शकील की कोरोना में मौत हो गई।

    जांच में शामिल अफसरों के मुताबिक अबान और बाबा की मुलाकात दोस्त हर्षद मालवानी के माध्यम से हुई थी। बाबा पहले पब चलाता था और हर्षद उसका नियमित ग्राहक था। अबान ने शुरुआत में जिम में भारी वजन उठाने के लिए ड्रग्स का सेवन शुरु किया था।

    यह भी पढ़ें- रिंगनोद और आलोट में 407 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त, भाजपा नेता के बेटे सहित चार गिरफ्तार, जावरा जा रही थी खेप

    पुलिस के अनुसार बाबा लड़कियों के माध्यम से पब-बार और रेस्त्रां में ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। जैनी और नेहा तो खुद भी नशा करने लगी थी। पूछताछ में बताया दानिश ने कईं बार ड्रग्स की डिलीवरी दी है।

    आंटी-2 बेच रही विजयनगर-लसूड़िया में ड्रग्स

    पूछताछ में पता चला देह व्यापार में लिप्त हेमंत जैन की पत्नी ड्रग्स का कारोबार कर रही है। हेमंत का भाई सागर उर्फ सैंडो भी ड्रग्स बेचता है। छह साल पूर्व पुलिस ने प्रीति जैन उर्फ आंटी को ड्रग्स कांड में पकड़ा था। इसके बाद हेमंत की पत्नी ने आंटी-2 के नाम से पहचान बनाई। गिरफ्तारी के डर से आरोपितों ने फोन बंद कर लिए है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.