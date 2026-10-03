इंदौर में बंटी नागर की खुदकुशी के मामले में कारोबारियों और फाइनेंसर के नाम सामने आए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रियल एस्टेट कारोबारी संदीप उर्फ बंटी नागर की आत्महत्या के मामले में पलासिया पुलिस की जांच अब उसके कारोबार और आर्थिक लेन-देन के पहलुओं पर केंद्रित हो गई है। शुक्रवार को पुलिस ने बंटी के कर्मचारी मनीष और गोपाल सहित पांच कर्मचारियों से घंटों पूछताछ की। इनमें अकाउंटेंट, ऑफिस ब्वाय और महिला कर्मचारी भी शामिल थीं। पूछताछ में बंटी के कारोबार से जुड़े कई कारोबारियों और फाइनेंसरों के नाम सामने आने की जानकारी है।

पुलिस इससे पहले बंटी के भाई राजेश नागर, बेटे ऋषित नागर और पत्नी अर्पणा नागर से भी जानकारी जुटा चुकी है। दस्तावेजों और कारोबारी लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के साथ पुलिस अब कर्मचारियों से यह समझने का प्रयास कर रही है कि बंटी के कारोबार में किन लोगों का पैसा लगा था और किन लोगों से उसका आर्थिक लेन-देन चल रहा था।