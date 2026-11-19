उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। सातवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इस बार प्रदेश के तीन शहरों की दावेदारी पेश की गई है। गुरुवार से तीनों शहरों की जल संरक्षण व जल पुनर्भरण सहित अन्य मानकों पर परीक्षा होगी। 19 नवंबर को उज्जैन नगरीय निकाय क्षेत्र में तीन सदस्यीय दल जांच करेगा। इसके बाद 20 नवंबर को इंदौर नगर निगम और 21 नवंबर को बड़वानी जिले में जांच के लिए पहुंचेगा।

गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में पश्चिम जोन कैटेगरी में इंदौर व उज्जैन का आपस में तो मुकाबला है ही, इन दोनों शहरों का गुजरात के सूरत व भावनगर से भी मुकाबला होगा।

इस प्रतियोगिता के तहत नगरीय निकाय व जिले में विगत एक वर्ष में जल संरक्षण व जल पुनर्भरण के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए तीन सदस्यीय दल में सेंट्रल वाटर कमीशन के डायरेक्टर करण सिंह सैनी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रीजनल सेंटर के वरिष्ठ विज्ञानी राकेश सिंह और अन्य वरिष्ठ विज्ञानी संजय कुमार नायक शामिल हैं।