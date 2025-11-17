रेल यात्रियों के लिए अलर्ट! इंदौर और भोपाल की ट्रेनों का बदला टाइम, कई ट्रेनें हुई रद्द, देखें पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर-देवास-उज्जैन रेल मार्ग पर ट्रेनों की समय पालन क्षमता सुधारने के लिए तीन महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किए हैं। यह संशोधित समय-सारणी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम ट्रेनों के सुचारु संचालन और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस (प्रतिदिन): यह ट्रेन 22 नवंबर से अगले आदेश तक इंदौर से शाम 07:35 बजे रवाना होगी। देवास स्टेशन पर इसका आगमन 08:01 बजे एवं प्रस्थान 08:03 बजे रहेगा। इन तीनों ट्रेनों के अन्य सभी ठहराव एवं समय यथावत रहेंगे, इनमें कोई अतिरिक्त परिवर्तन नहीं किया गया है।

इंदौर-पुरी हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक): यह ट्रेन 25 नवंबर से अगले आदेश तक इंदौर से दोपहर 3:05 बजे चलेगी। देवास स्टेशन पर इसका आगमन 3:31 बजे एवं प्रस्थान 3:33 बजे निर्धारित किया गया है।

इंदौर-नैनपुर पेंचवैली एक्सप्रेस (प्रतिदिन): यह ट्रेन 22 नवंबर से अगले आदेश तक इंदौर से दोपहर 1:15 मिनट पर प्रस्थान करेगी।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों के अन्य सभी स्टॉपेज और समय पहले जैसे ही रहेंगे, केवल प्रस्थान और आगमन में आंशिक बदलाव किए गए हैं।

जयपुर स्टेशन पर काम का असर: चार ट्रेनें रद्द

जयपुर स्टेशन पर निर्माण और मरम्मत कार्य चलने के कारण भोपाल और जोधपुर-जयपुर रूट पर चार ट्रेनों को एक-एक दिन के लिए रद्द किया गया है। यात्रियों को यात्रा की योजना बनाते समय तारीख अवश्य जांचने की सलाह दी गई है।

रद्द रहने वाली ट्रेनें

जोधपुर से भोपाल (14813)- 3 नवंबर 2025 को नहीं चलेगी।

भोपाल से जोधपुर (14814)- 24 नवंबर 2025 को रद्द रहेगी।

जयपुर से भोपाल (19711)- 23 नवंबर 2025 को रद्द रहेगी।

भोपाल से जयपुर (19712)- 24 नवंबर 2025 को नहीं चलेगी।

यात्रियों के लिए सलाह

यात्रा से पहले ट्रेन का टाइम, रूट और स्थिति की पूरी जानकारी के लिए भारतीय रेल की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा एनटीईएस मोबाइल ऐप का उपयोग करें।

18 नवंबर से दो दिसंबर तक वाया सीकर-लोहारु-सादूलपुर चलेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के चूरू-सादूलपुर खंड में अस्लू, दूधवा खारा एवं सिरसला रेलवे स्टेशनों पर सबवे निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित ब्लाक के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली रामेश्वरम फिरोजपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 18 नवंबर से दो दिसंबर तक रामेश्वर से चलने वाली रामेश्वरम फिरोजपुर एक्सप्रेस वाया सीकर-लोहारु-सादूलपुर चलेगी।