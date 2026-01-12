भोपाल एवं इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना हो रही तैयार, देवास में भी दिखेगा जबरदस्त विकास, नीति आयोग संग हुई चर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। प्रदेश में भोपाल एवं इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना तैयार की जा रही है, जिसमें देवास जिला इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का महत्वपूर्ण घटक है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए शहरी मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं यातायात प्रबंधन को भी इकोनॉमिक प्लान का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सके।

यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में निवेश, रोजगार और समग्र विकास को नई ऊंचाइयां देगी। यह चर्चा रविवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई नीति आयोग की बैठक में की गई। इकोनॉमिक प्लान तैयार किया जा रहा मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रोथ हब पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल के अंतर्गत भोपाल आर्थिक क्षेत्र एवं इंदौर को विकास के प्रमुख इंजन के रूप में विकसित करते हुए औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, मानव संसाधन एवं संस्थागत क्षमताओं का समेकित आकलन कर दोनों क्षेत्रों के लिए इकोनॉमिक प्लान तैयार किया जा रहा है।