Indore के MGM मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी सौगात, अब मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लंबे समय से वेतन संबंधी विसंगति का सामना कर रहे एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर और उससे जुड़े सभी चिकित्सालयों के तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। एचएलएल कंपनी के माध्यम से कार्यरत इन कर्मचारियों के वेतन को लेकर चल रही समस्या का समाधान कर दिया गया है। विभाग ने कर्मचारियों की श्रेणी के अनुरूप नया वेतन निर्धारण करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं।

निर्णय ने कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी त्योहार के मौसम से ठीक पहले इस निर्णय ने कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। वेतन विसंगति के कारण पिछले कई महीनों से कर्मचारी असमंजस और असंतोष की स्थिति में थे। बार-बार उठ रही मांगों और ज्ञापन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल तथा डीन कार्यालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। परिणामस्वरूप, बढ़ा हुआ वेतन आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों की वर्षों पुरानी परेशानी का समाधान हो गया।