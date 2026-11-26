कुलदीप भावसार, इंदौर। पीने के पानी के नाम पर पूरे शहर में चिल्ड वाटर प्लांट चल रहे हैं। रोजाना लाखों लीटर पानी शहरवासियों के हलक के नीचे उतारा जा रहा है, लेकिन यह पानी वास्तव में पीने लायक है या नहीं, इसकी कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि चूंकि यह पानी सीलबंद नहीं होता, इसलिए इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए कभी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई गई।

नगर निगम की टीम जांच के नाम पर कभी-कभार प्लांटों (Indore Chilled Water Plants) पर पहुंचती भी है तो सफाई व्यवस्था और व्यापार लाइसेंस देखकर लौट जाती है। पीने के पानी के नाम पर बेचे जा रहे चिल्ड वाटर सेहत के लिए कितना सुरक्षित है, इसकी जांच ही नहीं हो पाती।