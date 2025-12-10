इंदौर के सराफा में हिंदू युवती का पीछा कर रहे मुस्लिम युवक लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर में लोगों और युवती के स्वजन ने मंगलवार को एक मुस्लिम युवक को पकड़ा और थाने ले गए। आरोपी युवक हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वह कईं दिनों से उसका पीछा कर रहा था। भंवरकुआं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

टीआई राजकुमार यादव के मुताबिक मूलत: दमोह निवासी युवती भोलाराम उस्ताद मार्ग पर किराये से रहती है। वह पढ़ाई करने इंदौर आई है। आरोपी राजा थान की भोलाराम उस्ताद मार्ग पर कपड़ों की दुकान है। खरीदारी के दौरान ही राजा से बातचीत हुई थी। आरोप है कि इसके बाद रात को युवती को परेशान करने लगा।