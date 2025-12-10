इंदौर के सराफा में हिंदू युवती का पीछा कर रहे मुस्लिम युवक लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर में लोगों और युवती के स्वजन ने मंगलवार को एक मुस्लिम युवक को पकड़ा और थाने ले गए। आरोपी युवक हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वह कईं दिनों से उसका पीछा कर रहा था। भंवरकुआं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
टीआई राजकुमार यादव के मुताबिक मूलत: दमोह निवासी युवती भोलाराम उस्ताद मार्ग पर किराये से रहती है। वह पढ़ाई करने इंदौर आई है। आरोपी राजा थान की भोलाराम उस्ताद मार्ग पर कपड़ों की दुकान है। खरीदारी के दौरान ही राजा से बातचीत हुई थी। आरोप है कि इसके बाद रात को युवती को परेशान करने लगा।
मंगलवार को युवती सराफा गई तो राजा पीछा करते हुए आ गया। युवती ने मौसेरे भाई को बुलाया और राजा को पकड़ लिया। लोगों के साथ मिलकर उसको सराफा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बाद में घटनाक्रम भंवरकुआं थाने का निकला।
शहर के एमजी रोड पुलिस ने अन्य मामले में मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुफियान खान को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने हिंदू युवती को अनुबंध कर साथ रख लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
करणी सेना के पदाधिकारी मानसिंह राजावत के मुताबिक कार्यालय पर सूचना मिली थी कि एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक सुफियान डेढ़ महीने से अपने साथ रखा हुआ है। एमजी रोड़ पुलिस को शिकायत करने पर सुफियान खान को मुसाखेड़ी से पकड़ लिया। युवती को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।
मानसिंह के अनुसार सुफियान ने कोटा में शादी का एग्रीमेंट करवाया था। वह उसको बुर्का पहनाने, कलमा पढ़ाने लगा था। मानसिंह के अनुसार सुफियान खान पर अन्य हिंदू लड़कियों के साथ ब्लैकमेल, धर्मांतरण और शारीरिक शोषण करने का आरोप हैा उसके खिलाफ बाणगंगा थाना में भी अपराध दर्ज है।
हालांकि इस मामले को लेकर टीआई विजयसिंह सिसोदिया ने बताया कि युवती ने कोई शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। आरोपी को फिलहाल प्रतिबंधात्मक धारा में जेल भेजा है।