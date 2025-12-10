मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर के सराफा में हिंदू युवती का पीछा कर रहे मुस्लिम युवक लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया

    इंदौर के सराफा में मंगलवार को लोगों ने हिंदू युवती का पीछा कर रहे मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। युवक कई दिनों ये युवती के पीछे पड़ा था। लोगों ने युवती के परिजन के साथ मिलकर आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ भंवरकुआं में केस दर्ज हुआ है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 02:29:38 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 02:41:56 AM (IST)
    इंदौर के सराफा में हिंदू युवती का पीछा कर रहे मुस्लिम युवक लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया
    हिंदू युवती का पीछा कर रहा मुस्लिम युवक गिरफ्तार

    HighLights

    1. युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार
    2. लोगों ने साराफा में मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस को दिया
    3. कपड़ा दुकान चलाता है युवक, खरीददारी के बाद से कर रहा परेशान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर में लोगों और युवती के स्वजन ने मंगलवार को एक मुस्लिम युवक को पकड़ा और थाने ले गए। आरोपी युवक हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वह कईं दिनों से उसका पीछा कर रहा था। भंवरकुआं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    टीआई राजकुमार यादव के मुताबिक मूलत: दमोह निवासी युवती भोलाराम उस्ताद मार्ग पर किराये से रहती है। वह पढ़ाई करने इंदौर आई है। आरोपी राजा थान की भोलाराम उस्ताद मार्ग पर कपड़ों की दुकान है। खरीदारी के दौरान ही राजा से बातचीत हुई थी। आरोप है कि इसके बाद रात को युवती को परेशान करने लगा।


    मंगलवार को युवती सराफा गई तो राजा पीछा करते हुए आ गया। युवती ने मौसेरे भाई को बुलाया और राजा को पकड़ लिया। लोगों के साथ मिलकर उसको सराफा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बाद में घटनाक्रम भंवरकुआं थाने का निकला।

    हिंदू युवकी के साथ एग्रीमेंट कर साथ रखने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार

    शहर के एमजी रोड पुलिस ने अन्य मामले में मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुफियान खान को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने हिंदू युवती को अनुबंध कर साथ रख लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

    करणी सेना के पदाधिकारी मानसिंह राजावत के मुताबिक कार्यालय पर सूचना मिली थी कि एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक सुफियान डेढ़ महीने से अपने साथ रखा हुआ है। एमजी रोड़ पुलिस को शिकायत करने पर सुफियान खान को मुसाखेड़ी से पकड़ लिया। युवती को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

    यह भी पढ़ें- प्रेमिका को लेकर जाती गाड़ी के पीछे फिल्मी अंदाज में दौड़ते हुए बेहोश हुआ प्रेमी, कलेक्ट्रेट परिसर में रोता-चीखता रहा

    युवक के खिलाफ पहले से अपराध दर्ज

    मानसिंह के अनुसार सुफियान ने कोटा में शादी का एग्रीमेंट करवाया था। वह उसको बुर्का पहनाने, कलमा पढ़ाने लगा था। मानसिंह के अनुसार सुफियान खान पर अन्य हिंदू लड़कियों के साथ ब्लैकमेल, धर्मांतरण और शारीरिक शोषण करने का आरोप हैा उसके खिलाफ बाणगंगा थाना में भी अपराध दर्ज है।

    हालांकि इस मामले को लेकर टीआई विजयसिंह सिसोदिया ने बताया कि युवती ने कोई शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। आरोपी को फिलहाल प्रतिबंधात्मक धारा में जेल भेजा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.