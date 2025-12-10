प्रेमिका को लेकर जाती गाड़ी के पीछे फिल्मी अंदाज में दौड़ते हुए बेहोश हुआ प्रेमी, कलेक्ट्रेट परिसर में रोता-चीखता रहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एक युवक का दिल और हिम्मत दोनों एक साथ टूटते नजर आए। प्रेमिका को उज्जैन आश्रय स्थल भेजे जाने की खबर सुनते ही 20 वर्षीय युवक फफक पड़ा। जैसे ही युवती को सरकारी गाड़ी में बैठाया गया, युवक दौड़ पड़ा- रोता, चीखता, गाड़ी रोकने की कोशिश करता रहा।

कुछ कदम बाद उसकी सांसें लड़खड़ाईं और वह सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे जैसे-तैसे उठाकर अस्पताल ले गए। प्यार, उम्र और नियमों के फेर ने वहां मौजूद हर शख्स को झकझोर दिया दरअसल 20 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती कुछ दिनों पहले घर छोड़कर चले गए थे। 2 दिसंबर को दोनों ने स्टांप पर साथ रहने का एग्रीमेंट कर लिया था। 4 दिसंबर को युवती के परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस ने युवती को बरामद कर थाने बुलाया।

थाने में युवती ने माता पिता के साथ नहीं रहने की बयान दिया। इधर युवक की उम्र 21 वर्ष से कम होने के कारण कानूनी रूप से साथ रहने या शादी करने का रास्ता बंद था। ऐसे में पुलिस ने प्रक्रिया के तहत युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। एडीएम के सामने पेशी के पहले ही हंगामा मंगलवार को वन स्टॉप सेंटर प्रशासक नीता परिहार युवती को लेकर अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के समक्ष पहुंची। इससे पहले ही प्रेमी युवक ने जमकर हंगामा किया और कहा कि युवती के स्वजन के कहने पर प्रशासन दोनों को अलग कर देगा। हंगामें के बीच एडीएम ने युवती से बंद कमरे में बयान लिए और फिर युवती को आश्रय स्थल भेजने के आदेश दिए।