    रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। जहां युवक के 21 वर्ष पूरे नहीं होने के कारण प्रशासन ने उसकी प्रेमिका को उज्जैन के वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। जिससे विचलित होकर युवक प्रेमिका को लेकर जाती हुई गाड़ी के पीछे भागा और बेहोश हो गया।

    By narendra joshi
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 01:43:23 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 01:52:29 AM (IST)
    प्रेमिका को लेकर जाती गाड़ी के पीछे फिल्मी अंदाज में दौड़ते हुए बेहोश हुआ प्रेमी, कलेक्ट्रेट परिसर में रोता-चीखता रहा
    प्रेमिका को ले जाती वन स्टाप सेंटर की वैन के पीछे दौड़ता प्रेमी

    1. प्रेमिका को आश्रय स्थल भेजने की खबर सुनते ही फफक पड़ा युुवक
    2. युवती को सरकारी गाड़ी में बैठाकर ले जाती गाड़ी के पीछे दौड़ा प्रेमी
    3. युवक की उम्र 21 वर्ष से कम होने के कारण प्रशासन ने नहीं माना रिश्ता

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एक युवक का दिल और हिम्मत दोनों एक साथ टूटते नजर आए। प्रेमिका को उज्जैन आश्रय स्थल भेजे जाने की खबर सुनते ही 20 वर्षीय युवक फफक पड़ा। जैसे ही युवती को सरकारी गाड़ी में बैठाया गया, युवक दौड़ पड़ा- रोता, चीखता, गाड़ी रोकने की कोशिश करता रहा।

    कुछ कदम बाद उसकी सांसें लड़खड़ाईं और वह सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे जैसे-तैसे उठाकर अस्पताल ले गए। प्यार, उम्र और नियमों के फेर ने वहां मौजूद हर शख्स को झकझोर दिया

    दरअसल 20 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती कुछ दिनों पहले घर छोड़कर चले गए थे। 2 दिसंबर को दोनों ने स्टांप पर साथ रहने का एग्रीमेंट कर लिया था। 4 दिसंबर को युवती के परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस ने युवती को बरामद कर थाने बुलाया।


    थाने में युवती ने माता पिता के साथ नहीं रहने की बयान दिया। इधर युवक की उम्र 21 वर्ष से कम होने के कारण कानूनी रूप से साथ रहने या शादी करने का रास्ता बंद था। ऐसे में पुलिस ने प्रक्रिया के तहत युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया।

    एडीएम के सामने पेशी के पहले ही हंगामा

    मंगलवार को वन स्टॉप सेंटर प्रशासक नीता परिहार युवती को लेकर अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के समक्ष पहुंची। इससे पहले ही प्रेमी युवक ने जमकर हंगामा किया और कहा कि युवती के स्वजन के कहने पर प्रशासन दोनों को अलग कर देगा। हंगामें के बीच एडीएम ने युवती से बंद कमरे में बयान लिए और फिर युवती को आश्रय स्थल भेजने के आदेश दिए।

    आदेश के बाद जैसे ही युवती को उज्जैन ले जाने के लिए वन स्टाप सेंटर की वैन में बैठाया तो युवक चीखने लगा। उसे मत ले जाओ, उसे मेरे से मत छीनो। वह गाड़ी के पीछे दौड़ा और फिर चक्कर खाकर बेहोश हो गया।

    जबरन भेजा, हमारी नहीं सुनी

    युवक की मां और बहन ने आरोप लगाया कि युवक बालिग है, दोनों एक-दूसरे से चार साल से प्यार करते हैं और कोर्ट मैरिज भी कर चुके हैं। फिर भी इन्हें अलग किया जा रहा है और युवती को जबरन उज्जैन भेजा गया। वन स्टॉप सेंटर प्रशासक नीता परिहार ने बताया कि युवती 19 साल 10 माह की है और युवक 20 साल का। युवक की उम्र 21 वर्ष नहीं है, इसलिए उसे युवती के साथ भेजना कानूनन संभव नहीं है।

    युवती ने अपने बयान में युवक के साथ जाने की इच्छा नहीं जताई। नियमानुसार उसे आश्रय स्थल भेजा गया है।

    -डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एडीएम

