इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े मेहमान बनकर शादी से लाखों के गहने चुराने वाले चोर, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के कनाड़िया पुलिस ने शादी समारोह से सोना और हीरे के आभूषण चुराने वाले दो बदमाशों को पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से 4 लाख रुपये कीमती आभूषण बरामद कर लिए है। आरोपित पानी बांटने के बहाने शादी में आए थे। बाद में महमान बनकर महिलाओं के समीप बैठ गए।
टीआई डॉ. सहर्ष यादव के अनुसार गोवा निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर अपनी सहेली राधिका पातरेकर के बेटे की शादी में शामिल हुई थी। बायपास स्थित भंडारी रिसोर्ट में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान महिला ने पर्स कुर्सी पर रखा और कार्यक्रम देखने लगी। तभी एक बदमाश पर्स लेकर फरार हो गया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मंगलवार को आरोपी कनिष्क शेखर पंती, निवासी द्वारकापुरी और सचिन संजय मौर्य निवासी द्वारकापुरी को गिरफ्तार कर लिया।
टीआई के मुताबिक आरोपियों ने टीपीएस-5 कालोनी कनाड़िया रोड़ पर भागने की कोशिश की और बाइक से गिर कर घायल हो गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया दोनों ने शादी देख कर चोरी की साजिश की थी। इसके लिए किराये पर पानी के केंपर बांटने वाली गाड़ी ली और शादी में आ गए। बाद में महमानों के बीच में घुस गए। महिला का ध्यान चुका और पर्स लेकर फरार हो गए।