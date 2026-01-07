इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े मेहमान बनकर शादी से लाखों के गहने चुराने वाले चोर, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के कनाड़िया पुलिस ने शादी समारोह से सोना और हीरे के आभूषण चुराने वाले दो बदमाशों को पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से 4 लाख रुपये कीमती आभूषण बरामद कर लिए है। आरोपित पानी बांटने के बहाने शादी में आए थे। बाद में महमान बनकर महिलाओं के समीप बैठ गए।

टीआई डॉ. सहर्ष यादव के अनुसार गोवा निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर अपनी सहेली राधिका पातरेकर के बेटे की शादी में शामिल हुई थी। बायपास स्थित भंडारी रिसोर्ट में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान महिला ने पर्स कुर्सी पर रखा और कार्यक्रम देखने लगी। तभी एक बदमाश पर्स लेकर फरार हो गया।